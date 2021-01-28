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Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя

28.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж в шестой раз: избранником звезды стал ее личный телохранитель Дэй Хейхерст.

История любви звезды Playboy и телохранителя больше напоминает сюжет для романтической мелодрамы со счастливым хэппи-эндом. В 2020 году актриса на 11 дней стала женой продюсера Джо Питерса. После скоропалительного развода пришла пандемия и карантин, который Андерсон провела в Ванкувере под охраной Хейхерста. И пока другие звезды ссорились и расставались, пара все больше влюблялась друг в друга.

Теперь же стало известно, что Андерсон сочеталась браком со своим защитником: тайная церемония состоялась в канун Рождества.

Скромное торжество "на двоих" прошло в домике дедушки и бабушки блондинки, который она выкупила у них 25 лет назад. По словам звезды, это место наполнено особенной атмосферой - тут же прошла свадьба ее родителей.

Звезда выбрала и соответствующий случаю и погоде аутфит: платье с корсетом и пышной юбкой, фату в стиле Леди Ди, а также резиновые сапоги - канун Рождества на острове совпал с периодом дождей.

Напомним, что Андерсон отметила свой 53-й день рождения, но разве возраст - преграда для настоящих чувств?

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Еще год назад 53-летняя звезда "Спасателей Малибу" принимала поздравления со свадьбой с продюсером Джо Питерсом, однако этот брак самым коротким в биографии...
 
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