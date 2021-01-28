|
Памела Андерсон тайно вышла замуж за своего телохранителя
28.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американская актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж в шестой раз: избранником звезды стал ее личный телохранитель Дэй Хейхерст.
История любви звезды Playboy и телохранителя больше напоминает сюжет для романтической мелодрамы со счастливым хэппи-эндом. В 2020 году актриса на 11 дней стала женой продюсера Джо Питерса. После
Теперь же стало известно, что Андерсон сочеталась браком со своим защитником: тайная церемония состоялась в канун Рождества.
Скромное торжество "на двоих" прошло в домике дедушки и бабушки блондинки, который она выкупила у них 25 лет назад. По словам звезды, это место наполнено особенной атмосферой - тут же прошла свадьба ее родителей.
Звезда выбрала и соответствующий случаю и погоде аутфит: платье с корсетом и пышной юбкой, фату в стиле Леди Ди, а также резиновые сапоги - канун Рождества на острове совпал с периодом дождей.
Напомним, что Андерсон отметила свой 53-й день рождения, но разве возраст - преграда для настоящих чувств?
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще год назад 53-летняя звезда "Спасателей Малибу" принимала поздравления со свадьбой с продюсером Джо Питерсом, однако этот брак самым коротким в биографии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)