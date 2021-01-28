ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очереди из грузовиков на границе с ЕС уменьшились

28.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Более 630 фур стоит на границе Беларуси с Европейским союзом, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в четверг.

© Sputnik Василий Семашко
Непогода нарушила работу пункта пропуска на польской границе

На границе с Литвой ожидает въезда 620 большегрузов - как обычно, направление остается самым востребованным. Больше всего машин стоит в "Каменном логе" (280), в "Бенякони" - 130, в "Котловке" - 200.

На границе с Польшей очередей практически нет. Только в "Брузгах" остановилось 10 грузовиков.

Накануне на границах со странами Европейского союза выезда из республики ждали 700 машин. В понедельник их число было существенно больше – 840. Перед выходными очередей на белорусской границе и вовсе не наблюдалось.

Ежедневный трафик то увеличивается, то немного уменьшается, однако в Госпогранкомитете отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего грузовиков традиционно ожидают своей очереди на выезд из Беларуси на литовском направлении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат мира по пятиборью вместо Минска примет Каир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by