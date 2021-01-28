Очереди из грузовиков на границе с ЕС уменьшились

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Более 630 фур стоит на границе Беларуси с Европейским союзом, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в четверг.

На границе с Литвой ожидает въезда 620 большегрузов - как обычно, направление остается самым востребованным. Больше всего машин стоит в "Каменном логе" (280), в "Бенякони" - 130, в "Котловке" - 200.

На границе с Польшей очередей практически нет. Только в "Брузгах" остановилось 10 грузовиков.

Накануне на границах со странами Европейского союза выезда из республики ждали 700 машин. В понедельник их число было существенно больше – 840. Перед выходными очередей на белорусской границе и вовсе не наблюдалось.

Ежедневный трафик то увеличивается, то немного уменьшается, однако в Госпогранкомитете отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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