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Очереди из грузовиков на границе с ЕС уменьшились
28.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Более 630 фур стоит на границе Беларуси с Европейским союзом, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в четверг.
© Sputnik Василий Семашко
На границе с Литвой ожидает въезда 620 большегрузов - как обычно, направление остается самым востребованным. Больше всего машин стоит в "Каменном логе" (280), в "Бенякони" - 130, в "Котловке" - 200.
На границе с Польшей очередей практически нет. Только в "Брузгах" остановилось 10 грузовиков.
Накануне на границах со странами Европейского союза выезда из республики ждали 700 машин. В понедельник
Ежедневный трафик то увеличивается, то немного уменьшается, однако в Госпогранкомитете отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
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Больше всего грузовиков традиционно ожидают своей очереди на выезд из Беларуси на литовском направлении.
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