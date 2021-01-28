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Эксперт: Диктатора могут сместить, как Павла I — «апоплексический удар»
Источник материала: Хартия'97
Эксперт: Диктатора могут сместить, как Павла I — «апоплексический удар»
Впереди у белорусских властей — настоящий «тайфун».
«Поддерживать Лукашенко бессмысленно», —
По мнению эксперта, в ситуации 2020 года Александр Лукашенко продемонстрировал результаты неадекватной собственной политики — как внутренней, так и внешней.
Белорусский правитель ждал неприятностей от России, будучи дезинформированным своими спецслужбами. По наблюдениям эксперта, российское руководство старается дистанцироваться от публичного обсуждения белорусской проблемы, так как поддерживать Лукашенко в публичной дискуссии — это только себя дискредитировать.
Впереди у белорусского диктатора — «тайфун», считает политолог.
Эксперт также обратил внимание на полную некомпетентность Лукашенко в экономических вопросах.
Вариантов смещения Лукашенко достаточно, уверен Ищенко. Например, «можно, как с Павлом I, — «апоплексический удар». Сам же белорусский правитель из нынешнего кризиса, отметил политолог, «не вышел пока, он даже не начал выход и, судя по его заявлениям, даже не собирается выходить».
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Впереди у белорусских властей — настоящий «тайфун».
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