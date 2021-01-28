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Эксперт: Диктатора могут сместить, как Павла I — «апоплексический удар»

28.01.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эксперт: Диктатора могут сместить, как Павла I — «апоплексический удар»

  • 28.01.2021, 9:05
Эксперт: Диктатора могут сместить, как Павла I — «апоплексический удар»
Фото: svaboda.org

Впереди у белорусских властей — настоящий «тайфун».

«Поддерживать Лукашенко бессмысленно», — заявил 27 января политолог Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, в ситуации 2020 года Александр Лукашенко продемонстрировал результаты неадекватной собственной политики — как внутренней, так и внешней.

Белорусский правитель ждал неприятностей от России, будучи дезинформированным своими спецслужбами. По наблюдениям эксперта, российское руководство старается дистанцироваться от публичного обсуждения белорусской проблемы, так как поддерживать Лукашенко в публичной дискуссии — это только себя дискредитировать.

Впереди у белорусского диктатора — «тайфун», считает политолог.

Эксперт также обратил внимание на полную некомпетентность Лукашенко в экономических вопросах.

Вариантов смещения Лукашенко достаточно, уверен Ищенко. Например, «можно, как с Павлом I, — «апоплексический удар». Сам же белорусский правитель из нынешнего кризиса, отметил политолог, «не вышел пока, он даже не начал выход и, судя по его заявлениям, даже не собирается выходить».

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Впереди у белорусских властей — настоящий «тайфун».
 
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