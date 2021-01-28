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Промышленность Беларуси разваливается прямо на глазах

28.01.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Промышленность Беларуси разваливается прямо на глазах

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  • 28.01.2021, 8:50
Промышленность Беларуси разваливается прямо на глазах
Фото: tut.by

Критическая ситуация подступает к ранее успешным предприятиям.

Судя по поступающим сообщениям, прямо на глазах, начинают разваливаться промышленные предприятия Беларуси, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Как сообщает подписчик канала, критическая ситуация подступает к ранее успешному Локомотивному депо города Минска.

— «В последние месяцы с предприятия уволили много пенсионеров, которые отработали «горячую сетку» и получили право получать пенсию на 5 лет раньше (в основном это локомотивные бригады). Разобравшись с пенсионерами, руководство начало давить на остальных. Срезали зарплаты. У обычных рабочих ремонта локомотивов они на уровне 650 – 1000 BYN.

Люди массово увольняются. В цехе ремонта нет запчастей, и закупать их не собираются. Требуют, что бы мы из двух не нерабочих деталей, российского производства, делали одну рабочую. После приобретения дизель-поездов польского производства ДП-3 и ДП-6 финансирование на остальные программы свернули. Как говорят, знающие коллеги деньги с железной дороги, утекают прямо в Министерство транспорта, а после просто испаряются».

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Теги: Минск
 
 
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Критическая ситуация подступает к ранее успешным предприятиям.
 
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