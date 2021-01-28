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«Ночью придут партизаны»: минчане высмеяли красно-зеленых человечков

28.01.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Ночью придут партизаны»: минчане высмеяли красно-зеленых человечков

  • 28.01.2021, 8:33
«Ночью придут партизаны»: минчане высмеяли красно-зеленых человечков

Жители микрорайона Тивали вышли на акцию протеста и зачитали стихотворение.

Жители столичного района Тивали на вечерней акции зачитали стихотворение в поддержку Новой Боровой, где вчера «зеленые человечки» клеили на окна домов госсимволику.

«Ходят парни в зеленом, лица у них закрыты.

Ходят они по трое, чтобы не были биты.

Страшно идти в одиночку, вдруг змагары нагрянут,

Снимут на видео всех, на Нехте потом покажут.

Важное делают дело: красно-зеленые флаги лепят они несмело.

Где же тут взять отваги?!

Ночью придут партизаны, снимут красно-зеленый.

Повесят они Погоню – символ Непокоренный!»

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Жители микрорайона Тивали вышли на акцию протеста и зачитали стихотворение.
 
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