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«Ночью придут партизаны»: минчане высмеяли красно-зеленых человечков
Источник материала: Хартия'97
«Ночью придут партизаны»: минчане высмеяли красно-зеленых человечков
Жители микрорайона Тивали вышли на акцию протеста и зачитали стихотворение.
Жители столичного района Тивали на вечерней акции зачитали стихотворение в поддержку Новой Боровой, где вчера «зеленые человечки» клеили на окна домов госсимволику.
«Ходят парни в зеленом, лица у них закрыты.
Ходят они по трое, чтобы не были биты.
Страшно идти в одиночку, вдруг змагары нагрянут,
Снимут на видео всех, на Нехте потом покажут.
Важное делают дело: красно-зеленые флаги лепят они несмело.
Где же тут взять отваги?!
Ночью придут партизаны, снимут красно-зеленый.
Повесят они Погоню – символ Непокоренный!»
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители микрорайона Тивали вышли на акцию протеста и зачитали стихотворение.
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