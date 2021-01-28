Источник материала: Хартия'97

Дворец Путина выставили на продажу? 8 28.01.2021, 8:16

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фото: Navalny.com

Российские СМИ обратили внимание на странное объявление.

Объявление о продаже «дворца Путина» в Геленджике из фильма-расследования Алексея Навального появилось на сервисе ЦИАН, сообщает finanz.ru .

4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки общей площадью 17,691 тысячи кв м с участком на 678 соток продается за один миллиард рублей, или по цене 56,524 рубля за кв м.

«Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. Сам поселок можно найти на карте неподалеку от курортного города Геленджика. Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть», - говорится в объявлении.

Объявление размещено от имени Максима Григоряна, который на сайте указан как «частный маклер» с опытом работы с 2012 года.

Помимо продажи недвижимости Григорян занимается консультациями, нотариатрм, страхованием, управлением объектами, а также ипотечным кредитованием, говорится в его профайле.

«Макс прекрасный риэлтор и грамотный юрист», - пишет в отзывах один пользователей сайта.

В понедельник, напомним, Владимир Путин публично открестился от «дворца», заявив, что строение никогда не принадлежало ни ему, ни его родственникам.

Дворец, окруженный бесполетной зоной, стоивший, как утверждает Навальный почти 1,5 млрд долларов, и породивший букет мемов - от золотого ершика до аквадискотеки - принадлежит частным предпринимателям, уточнил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль «не имеет никакого права» разглашать имена этих владельцев. «И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно», - сказал пресс-секретарь президента.

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