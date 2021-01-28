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Куда экс-вратарь сборной Беларуси послал министра спорта
28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из лучших голкиперов в истории нашего футбола Геннадий Тумилович за словом в карман никогда не лез. На этот раз он прокомментировал высказывание члена правительства.
Вратарь отреагировал на
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Геннадий Тумилович за словом в карман никогда не лез.
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