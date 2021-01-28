Николюк: «Власть очухалась. Но дубинками противоречие не решить»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Что дальше?» социолог и политолог Сергей Николюк рассказал, почему белорусская революция еще не свершилась, когда праздновать победу демократии и причем здесь Путин.





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Сейчас у нас идет процесс контрреволюции. Это если очень упрощенно. Но важно понимать, что контрреволюция — это не конец революции, это ее этап. Вот была революция 1905 года, потом начались годы реакции и возник 1917 год. Как говорил Владимир Ильич, без репетиции 1905 года 1917-й был бы невозможен.

Беларусь вступила в некий революционный процесс. Определение официальных властей гласит, что это «цветная революция» и организаторами выступают «западные кукловоды». Предполагается, что собралась какая-то группа людей, продумала какой-то план и начала его осуществлять. На самом деле это полный маразм. Вопрос надо поставить иначе. Не «кто», а «почему». Почему это произошло?

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Александр Лукашенко — это вовсе не «случайный президент». Ничего более естественного, как появление такого типа лидера, быть не могло.

В начале 90-х люди советской культуры оказались в новых социальных условиях. Однако поведенческие программы остались прежними. И что они захотели? Вернуться, насколько это возможно, назад. И тут приходит человек и говорит: я это вам обеспечу. И Лукашенко на какое-то время сгладил это социокультурное противоречие.

Но сейчас в Беларуси снова происходит социокультурный кризис. Возникло новое противоречие. Теперь культура ушла вперед, а социальность осталась, по большому счету, прежней. За это время сменилось поколение. Причем, что очень важно, выросло поколение, которое информацию черпает из интернета, а не из телевизора. И вот этот кризис ушедшей вперед культуры проявился.

И как вы понимаете, никакими дубинками это противоречие не решить.

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Почему государство устояло? В отличие от прошлых глобальных революционных кризисов, которые начинались с краха государства, у нас ведь государство не рухнуло, и проблемы государства не стали триггером процесса.

Поэтому я думаю, что в 2021 году с высокой степенью вероятности (потому что любые точные предсказания невозможны) принципиально ничего не изменится. Власть очухалась, взяла себя в руки, в них же взяла дубинки и будет держать ситуацию под контролем. Но процесс назревания противоречий пойдет дальше.

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Очень многое зависит от того, что будет происходить в России. Если в России начнутся перемены, то и в Беларуси они просто не могут не происходить. А без них у Беларуси мало внутренних ресурсов.

Конечно, любитель золотых ершиков перемены здесь, в общем-то не допустит. Но реакция на фильм Навального очень интересная. Если бы этот фильм показали года четыре назад, то даже сомневаюсь, что был бы эффект. А сейчас есть. Это значит, что там также в обществе идут перемены и оно уже готово воспринять.

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Сейчас самое главное в Беларуси и России — это то, что национальные лидеры теряют свою легитимность.

Дело в том, что здешней бюрократии очень нужен популярный лидер. В России и Беларуси система устроена так: есть яркий лидер, который опирается непосредственно на массы и свою легитимность черпает в поддержке масс, чтобы управлять бюрократией. А у самой бюрократии легитимности нет.

Я 10 лет проработал в НИСЭПИ, и за эти годы помню лишь один случай, когда премьер-министр имел рейтинг выше 1%. Это был Мясникович. Представляете?! То есть наше общество бюрократов не воспринимает как политиков. Они никто. Поэтому бюрократы нуждаются в легитимном лидере. Общество думает, что лидер защищает народ от бюрократии, а на самом деле лидер защищает бюрократию от народа.

Помните, когда рейтинг Ельцина опустился до 5%, к нему пришли ребята из его окружения во главе с его дочерью и сказали: «Папа, тебе надо уходить». Потому что лидер с 5% не нужен.

И сейчас идут эти процессы делегитимизации. Посмотрите, какое количество всяких мемов и анекдотов породил фильм Навального. Лидер стал смешным. Вдруг выяснилось, что в стране, которая изображает из себя великую и где все встают с колен, во главе просто ворюга, человек, который озабочен только, как набить карманы и прикупить ершик за 700 евро. И в Беларуси мы уже смеемся, что «крысу жаба душит».

И эти процессы делегитимизации в 2021 году будут активно идти, как в Беларуси, так и в России. Но я не думаю, что в 21 году что-то рухнет. Революция — это не событие, а процесс. Процесс начался.

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Праздновать торжество демократии мы сможет только тогда, когда у нас будет демократическое общество. Когда количество перерастет в качество. Мы должны понимать, что задача у нас не Лукашенко сместить. У нас задача перейти от авторитарной модели к демократической. У нас задача общество сменить.

Процесс этот и происходит. Мне смешно, когда пишут: «Сегодня мы родились в другой Беларуси!» Это полный маразм. Никто не рождается за день, за год в другой Беларуси. У нас этот процесс изменения общества идет 20 с лишним лет. Но, конечно, в 2020 году он очень ускорился.

А когда именно это произойдет, зависит от массы причин. В том числе абсолютно внешних и на первый взгляд к нам не имеющих отношения. Повторюсь, много зависит от России и от того, когда это произойдет там. Потому что иначе у нас здесь появятся российские танки.

Самое главное — это общество, по крайней мере его часть, наработала опыт совместной деятельности. То есть, раньше мы сидели каждый на своем диванчике, кого-то проклинали, кого-то прославляли, а сейчас мы получили опыт совместной деятельности. Это главное достижения прошедшего года. Как это потом реализуется, что послужит триггером для того, чтобы этот опыт реализовался, — ну кто ж это может предсказать?

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Нет в Беларуси проблемы Александра Григорьевича. Если мы под изменениями понимаем, что он как-то за счет чего-то уйдет в сторону, то это не решение ничего. Ни-че-го!

А процесс изменения общества идет и идет очень серьезный.

И неважно, что сегодня говорит Александр Григорьевич. Он только с виду чем-то управляет. Простой пример. В 2010, 2014 и 2018 году Александр Григорьевич приезжал на Оршанский льнокомбинат. И каждый раз ставил задачу определиться, сколько же нам в стране нужно льнокомбинатов? Восемь лет глава государства приезжает и ставит не бог весть какую задачу! И не могут. Почему? Потому что комбинаты наверняка лишние, и есть люди, заинтересованные, чтобы они оставались.

Поэтому это фикция, что Лукашенко управляет.