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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы самые популярные модели легковушек в Европе Сюрпризов не случилось.

Это звание «немец» удерживает на протяжении 12 последних лет. Интересно, что по состоянию на конец прошлого года каждый третий автомобиль данной модели продавался с гибридным приводом. Всего реализовано 30 073 экземпляров – на 2% меньше, чем годом ранее.Вторым по популярности стал ещё один автомобиль марки Volkswagen - ID.3 (27 997 автомобилей). Замыкает топ-3 американский электрокар Tesla Model 3, проданный в количестве 24 567 единиц (+11%). Renault Clio опустился на четвёртое место: эту модель приобрели в количестве 22 399 единиц (-19%). На пятой позиции закрепился Peugeot 208, разошедшийся тиражом 20 690 экземпляров (+17%).В топ-10 моделей вошли также Toyota Yaris (20 465 шт., +45%), Skoda Octavia (18 853 шт., +18%), Renault Captur (18 688 шт., -8%), Fiat 500 (18 680 шт., +66%) и Peugeot 2008 (17 948 шт., +62%).