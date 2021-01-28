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Названы самые популярные модели легковушек в Европе

28.01.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы самые популярные модели легковушек в Европе
Иллюстративное фото
Согласно статистике исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью на европейском рынке в очередной раз стал Volkswagen Golf.

Это звание «немец» удерживает на протяжении 12 последних лет. Интересно, что по состоянию на конец прошлого года каждый третий автомобиль данной модели продавался с гибридным приводом. Всего реализовано 30 073 экземпляров – на 2% меньше, чем годом ранее.

Вторым по популярности стал ещё один автомобиль марки Volkswagen - ID.3 (27 997 автомобилей). Замыкает топ-3 американский электрокар Tesla Model 3, проданный в количестве 24 567 единиц (+11%). Renault Clio опустился на четвёртое место: эту модель приобрели в количестве 22 399 единиц (-19%). На пятой позиции закрепился Peugeot 208, разошедшийся тиражом 20 690 экземпляров (+17%).

В топ-10 моделей вошли также Toyota Yaris (20 465 шт., +45%), Skoda Octavia (18 853 шт., +18%), Renault Captur (18 688 шт., -8%), Fiat 500 (18 680 шт., +66%) и Peugeot 2008 (17 948 шт., +62%).
 
 
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