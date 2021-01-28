Источник материала: UDF



Фото: Tesla

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla представила обновленную Model S Автомобиль получил запас хода в 840 км и «Заряженную» версию X Plaid, мощность которой превышает 1 000 л.с.

В дополнение к анонсу новых «заряженных» вариантов «Plaid», которые явно нацелены на конкуренцию с Porsche Taycan и другими новичками в сегменте электромобилей, Tesla продемонстрировала некоторые снимки обновленного стиля седана. Снаружи мало что изменилось, и мы подозреваем, что некоторые из наиболее агрессивных элементов в конечном итоге будут эксклюзивными для исполнения Plaid.Внутри Model S позаимствовала ряд решений от новых продуктов Tesla. Сенсорный экран здесь сильно похож на плантшет в Model 3/Model Y. Кроме того, автомобиль оснащен непрактичным на вид рулевым колесом интересного дизайна, которое, как мы надеемся, в целях безопасности не будет запущено в производство.Tesla сообщает, что обновила силовую установку, аккумуляторную батарею, аккумуляторный модуль и приводы на новых автомобилях. Ожидается, что версия Model S с увеличенным запасом хода будет доступна в марте — ее запас хода составит более 660 км. Между тем, исполнение Plaid с 1020-сильным агрегатом сможет проехать «всего» 500 км. Как и модель Long-Range, ожидается, что она будет доступна в марте. Топовой станет модификация Plaid + мощностью 1100 л.с. с запасом хода в 840 км и трехмоторной компоновкой. Она будет доступна в конце 2021 года. Ожидается, что новая Model X поступит в продажу в апреле.После презентации автомобиля на сайте Tesla появилось сообщение, что поставки Model S Plaid начнутся в марте, а генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что автомобиль будет доступен в следующем месяце (февраль). На данный момент сроки поставки остальной части нового модельного ряда остались прежними.