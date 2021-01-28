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Tesla представила обновленную Model S

28.01.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Tesla представила обновленную Model S
Фото: Tesla
Tesla объявила об обновлениях своего стареющего седана Model S в среду во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал, продемонстрировав все изменения, который электрический флагман получил с момента его появления в 2012 году.

В дополнение к анонсу новых «заряженных» вариантов «Plaid», которые явно нацелены на конкуренцию с Porsche Taycan и другими новичками в сегменте электромобилей, Tesla продемонстрировала некоторые снимки обновленного стиля седана. Снаружи мало что изменилось, и мы подозреваем, что некоторые из наиболее агрессивных элементов в конечном итоге будут эксклюзивными для исполнения Plaid.

Внутри Model S позаимствовала ряд решений от новых продуктов Tesla. Сенсорный экран здесь сильно похож на плантшет в Model 3/Model Y. Кроме того, автомобиль оснащен непрактичным на вид рулевым колесом интересного дизайна, которое, как мы надеемся, в целях безопасности не будет запущено в производство.

Tesla представила обновленную Model S

Tesla сообщает, что обновила силовую установку, аккумуляторную батарею, аккумуляторный модуль и приводы на новых автомобилях. Ожидается, что версия Model S с увеличенным запасом хода будет доступна в марте — ее запас хода составит более 660 км. Между тем, исполнение Plaid с 1020-сильным агрегатом сможет проехать «всего» 500 км. Как и модель Long-Range, ожидается, что она будет доступна в марте. Топовой станет модификация Plaid + мощностью 1100 л.с. с запасом хода в 840 км и трехмоторной компоновкой. Она будет доступна в конце 2021 года. Ожидается, что новая Model X поступит в продажу в апреле.

Tesla представила обновленную Model S

После презентации автомобиля на сайте Tesla появилось сообщение, что поставки Model S Plaid начнутся в марте, а генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что автомобиль будет доступен в следующем месяце (февраль). На данный момент сроки поставки остальной части нового модельного ряда остались прежними.
 
 
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Автомобиль получил запас хода в 840 км и «Заряженную» версию X Plaid, мощность которой превышает 1 000 л.с.
 
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