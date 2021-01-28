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Иллюстративное фото

Наиболее распространенные виды ДТП в прошлом году были:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ озвучила статистику аварийности за 2020 год Названы наиболее распространенные виды ДТП.

369 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей. В них погибло 115 человек и 389 было травмировано. Такие данные приводит пресс-служба ГУ ГАИ МВД РБ.- наезд на пешехода – 1246 происшествий (35,1% общего количества ДТП), в которых 235 человек погибло (41,0% общего числа погибших), 1065 ранено (29,0% общего количества раненых);- столкновения транспортных средств – 1059 ДТП (29,8%), в которых 153 человека погибло (26,7%), 1306 ранено (35,5%);- происшествия с участием одного транспортного средства (опрокидывания, наезды на препятствия, дорожные сооружения и т.п., животных) – 791 ДТП (22,3%), в которых 127 человек погибло (22,2%), 894 ранено (24,3%).