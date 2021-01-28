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ГАИ озвучила статистику аварийности за 2020 год

28.01.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГАИ озвучила статистику аварийности за 2020 год
Иллюстративное фото
В 2020 году в ДТП на белорусских дорогах погибло 573 человека, в том числе 22 ребенка, и 3678 было ранено, в том числе 422 ребенка.

369 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей. В них погибло 115 человек и 389 было травмировано. Такие данные приводит пресс-служба ГУ ГАИ МВД РБ.

Наиболее распространенные виды ДТП в прошлом году были:


- наезд на пешехода – 1246 происшествий (35,1% общего количества ДТП), в которых 235 человек погибло (41,0% общего числа погибших), 1065 ранено (29,0% общего количества раненых);
- столкновения транспортных средств – 1059 ДТП (29,8%), в которых 153 человека погибло (26,7%), 1306 ранено (35,5%);
- происшествия с участием одного транспортного средства (опрокидывания, наезды на препятствия, дорожные сооружения и т.п., животных) – 791 ДТП (22,3%), в которых 127 человек погибло (22,2%), 894 ранено (24,3%).
 
 
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