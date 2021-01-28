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Российский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль

28.01.2021 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошел 450-тысячный автомобиль. Юбилейной моделью стал кроссовер X-Trail ярко-оранжевого цвета в комплектации LE Top с бензиновым двигателем 2.5 (171 л.с.) в паре с вариатором.


Производство автомобилей на питерском заводе Nissan началось в 2009 году. В настоящее время на нем выпускаются кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Большинство выпущенных на предприятии автомобилей (53%) приходится на X-Trail, 26% — на Qashqai и 8% — на Murano. В 2020 году на заводе было собрано 38 350 автомобилей. Кроме того, в августе прошлого года на предприятии была введена технология нанесения двухкомпонентного лака, позволяющая повысить качество лакокрасочного покрытия.


«В 2020 году мы работали в совершенно новых условиях. Мы смогли адаптироваться к огромным изменениям — от полного локдауна и остановки производства весной до всплеска активности на рынке и вывода осенью завода на максимальную скорость производства», — отметил генеральный директор российского предприятия Nissan Игорь Бойцов.

 
 
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С конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошел 450-тысячный автомобиль. Юбилейной моделью стал кроссовер X-Trail ярко-оранжевого цвета с бензиновым двигателем 2.5.
 
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