«Сложно найти девушку, не все хотят тут жить». Как айтишник переехал в 120-летний дом на хуторе

Источник материала: Tut.by

В последнее время некоторые белорусские айтишники вместе с семьями релоцируются в другие страны. Павел — тоже IT-специалист, но выбрал другой путь. Из столицы он переехал на хутор в Воложинском районе, за 70 километров от МКАД. Бесконечные походы по ресторанам и другим заведениям он сменил на размеренную жизнь в деревне. Павел признается: собственный дом даже нельзя сравнивать с квартирой, уровень комфорта за городом совершенно иной. Но есть и минус: сложно найти девушку, которая согласилась бы жить в деревне. О нестандартной истории Павла и его 120-летнего дома — в материале REALTY.TUT.BY.





Павлу 32 года, более 10 лет он работает в IT-сфере. Его нанимателями были и белорусские, и иностранные компании, а сам молодой человек успел поработать в нашей стране, а также в Польше, Литве, Латвии, Украине и России, где читал лекции по своей специальности. Сейчас он на «удаленке» и живет один в собственном доме на хуторе в деревне Лещевцы. О переезде обратно в город или в другую страну он и не думает. Но начнем обо всем по порядку.





«Прадед купил землю у польского пана»

Павел рассказывает, что сам он из простой семьи. С самого детства был приучен к даче, где с родителями и младшим братом работал на огороде, а когда стал постарше — колол дрова и занимался более тяжелой работой. Делать что-то через силу его никто не заставлял.

— Все, что я сейчас умею делать руками, — это благодаря родителям. Они меня научили.

А около 12 лет назад семья Павла решила заниматься не только дачей, но и начала приводить в порядок 120-летний дом в деревне Лещевцы Воложинского района. Его купил у польского пана еще прадед Павла, но в последние десятилетия там никто не жил и здание пришло в запустение.

— Пол провалился, крыша пришла в негодность. Условия здесь были просто жесть! Полное запустение! И везде были следы жизнедеятельности крыс, котов. Участок в 25 соток тоже был в заброшенном состоянии.



Так дом выглядел раньше. Фото из архива Павла

Первое время дом приводили в порядок родители, Павел и его брат. Но дело шло небыстро, потому что на стройку не всегда хватало денег. В итоге жить в хате стало можно только спустя шесть лет. А потом родственники договорились, что дом будет принадлежать Павлу, и новый владелец уже с размахом принялся за стройку и реставрацию.

«Если вы не строитель, реставрировать дом даже не начинайте»

Половину старого дома снесли, на его месте выстроили новый, каркасный. В остальной части здания заменили крышу, полы, стены, окна, а также коммуникации. «От старого дома остался только сруб», — говорит хозяин.

Стройкой в основном занимались сами: вместе с отцом и братом. Лишь на часть работ нанимали специалистов: например, для монтажа системы отопления, для укладки плитки и «теплого пола».

— С 2017 года я начал заниматься внутренней отделкой — она вся деревянная. Сам снимал перекрытия, потолки, шлифовал и укладывал фанерные потолки, мембрану и каменную вату. Переехал сюда жить около года тому назад.





В итоге дом получился большой — на 180 квадратных метров. Из коммуникаций здесь есть все, кроме газа. Канализация — местная, это очистное сооружение. Интернет — мобильный, недалеко стоит вышка одного из операторов. Отопление — печное, плюс водяной теплый пол. И тут Павел останавливается на деталях.

— Если вы не строитель, то реставрировать дом даже не начинайте! В чем проблема? Я перестелил полы, сделал новые стены. А потом ко мне пришел грибок. Он уничтожил часть отделки, часть пола, кухню. Все это пришлось переделывать. Я поменял венцы, сделал бетонную стяжку. Потом, чтобы высушить стены от грибка, сделал «теплый пол». Дом под использование котельной не проектировался, но «теплый пол» нужно было как-то греть. А в электрокотле мне отказали: сказали, мощности не хватает. Пришлось ставить дровяной котел.





Зато с дровяным котлом не проблема пережить холода. Например, в недавние сильные морозы температура в доме у Павла не опускалась ниже 26 градусов.

— Разве что в морозы дрова подкидывал четыре раза в сутки. А когда на улице до минус пяти градусов, подбрасываю три раза — утром, в обед и на ночь. Если с утра подбросил, на день уехал, вечером вернулся, то температура воздуха дома где-то 15−17 градусов. То есть если раз пропустишь и не подбросишь дров, система не заморозится.

Коммуналка — 25 рублей в месяц

Коммунальные расходы при такой эксплуатации дома совсем небольшие. По словам Павла, за зимний месяц у него выходит около 25 рублей. Плюс стоимость дров: куб стоит 50 рублей, на зиму их надо 6−8.

— Дрова заказываю в лесничестве. Привозят уже распиленные и колотые, из смеси дуба и березы.





Что касается общей суммы, которую Павел вложил в дом, то это около 25 тысяч долларов, включая 10−12 тысяч на решение вопроса с канализацией и отоплением.

«Сам делаю закатки, солю мясо и сало»

Если у тебя большой дом и ты живешь в нем один, то пребывать в праздности не получится. Павел описывает свой обычный день: в полдесятого он встает, с десяти до семи работает за компьютером, делая перерыв лишь на обед.





После рабочего дня молодой человек либо занимается самообразованием, либо едет в тренажерный зал, либо в магазин, либо встречается с друзьями.

— Если на улице сильный мороз, чтобы не насиловать машину, иду что-то мастерить или строить. Ну и уборку почти 200 «квадратов» никто не отменял. Летом же много времени уходит на уход за газоном и за огородом. Чтобы покосить весь участок, нужен день. Поэтому почти каждый день по два часа косишь какую-то часть участка.





В теплое время года добавляются и задачи по хозяйству. Например, у Павла есть парник с системой автополива, и приходится следить, чтобы в бочке всегда была вода. Плюс работы в огороде. Здесь сажают лук, огурцы, картошку. Под нее здесь выделена приличная площадь — 20 на 30 метров.

— Картошка идет на всю семью: родителям, мне и брату. На зиму хватает. Огородом занимаемся с братом, родители по состоянию здоровья не могут. А еще я сам делаю закатки, солю мясо и сало — мама научила. Еду готовлю себе тоже сам. Мясное и молочное, кстати, покупаю у местных. У «свойских» продуктов — совсем другой уровень!





«Не каждая девушка захочет жить в деревне»

Что же касается деревни Лещевцы, то тут всего несколько жилых домов и никакой инфраструктуры. Продукты можно купить в автолавке, которая сюда приезжает три раза в неделю, либо в магазине за три километра отсюда.

Но для Павла не проблема сесть за руль и проехать десятки километров, чтобы купить, скажем, один журнал. Гораздо больше его волнует проблема с общением.

— Важен круг, с которым ты общаешься. Поскольку получить в друзья местного алкоголика идея так себе, пришлось искать товарищей в других местах.

Найти друзей в округе Павлу помогло его хобби — реставрация мотоциклов. Компания образовалась из таких же энтузиастов, которые живут в соседних деревнях.





— С друзьями-мотоциклистами отмечали и Новый год. Встретили его на хуторе у одного из байкеров. Нарядили елку прямо в лесу, покатались на квадроциклах, сходили в баню. В радиусе четырех километров не было ни одной живой души! И интересно: когда готовили стейки в тандыре, в лесу начал кричать олень. В такие моменты начинаешь чувствовать слияние с природой.

К слову, о езде и о дорогах. На своем внедорожнике Павел доезжает до Немиги минут за 40. Но если дороги не чищены и не обработаны (а такое иногда бывает), путь занимает гораздо больше времени.

— Да, с дорогами бывают проблемы. Когда начал жить в деревне, узнал, что такое гололед и снежные заносы. Иногда едешь и думаешь: «Дорога где-то здесь. А вокруг — все белое». Между тем, в нашей деревне, где живут, условно говоря, пара человек, в снегопад дорогу чистят два раза в день.





Учитывая все вышеперечисленные факторы, жить в этой деревне с детьми — перспектива спорная. Если добираться до школы — это не проблема (в деревню ходит автобус), то с кругом общения будут вопросы. Павел признает: у детей здесь просто не будет друзей-сверстников.

— Еще одна проблема. У меня нет семьи, детей, а не каждая девушка захочет жить в деревне. Почитаешь «Алые паруса» — хочешь как там. По натуре я максималист, хочется или все, или ничего. А ради девушки из деревни в город я не перееду.





О переосмыслении ценностей и плюсах жизни в деревне

Категоричность Павла в нежелании возвращаться в город объяснима. Он рассказывает: когда-то он занимал высокий пост в IT-компании. Была квартира, машина и прочие блага. Но однажды случилось переосмысление ценностей.

— Возвращался из спортзала, еду и вижу билборд, посыл которого — «Купи квартиру, и будешь счастлив». Еду дальше: «Купи шторы!», «Купи машину!» Я задумался: что-то здесь не то. Ты чего-то достигаешь, что-то покупаешь, а счастливее не становишься.





Так Павел решил, что в жизни надо что-то менять. Он уволился, причем в никуда. Какое-то время путешествовал по Европе. Потом вернулся в Минск, нашел работу в компании, для которой «удаленка» — это норма.

— Тогда речи о переезде в деревню не шло. Я жил в однокомнатной квартире на 40 «квадратов», работал удаленно. Жизнь стала напоминать «день сурка». Тогда начал тусить по барам-ресторанам. Но опять понял, что в моей жизни что-то не то. Тогда и наступил переломный момент.





Парень задумался о кардинальных изменениях в жизни и переезде в дом. А принять решение «помогли» соседи.

— Меня начал бесить шум от соседей. Тогда я работал в основном ночью. Хочешь днем поспать, а в это время за стенкой кто-то сверлит, плачет, ругается. Стандартная жизнь в Каменной Горке. В определенный момент меня это добило. Тогда я и уехал жить в деревню. Работать, сидя на качелях. Когда никто тебя не трогает.

Милые девушки! Если вас заинтересовал герой нашего материала, связаться с ним можно по электронной почте pasha@kish.by.

И обращение ко всем читателям. Вы тоже переехали из города в деревню? Как сложилась ваша жизнь в деревне? Оправдались ли ожидания? Нет ли разочарования и неожиданных минусов? Расскажите свою историю — станьте героем REALTY.TUT.BY. Присылайте свои письма по адресу sm_o@tutby.com.