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«Достройка квартир стала для нас личной катастрофой». Тамбазовцы просят Лукашенко открыть им кредитную линию на завершение строительства

28.01.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На платформе «Удобный город» появилась петиция от держателей жилищных облигаций ООО «Тамбаз» с просьбой властей открыть для них кредитную линию на завершение строительства жилого дома 4-ой очереди ЖК «Аркадия».



 Хотя люди в полном объеме оплатили свои квартиры, УКС Советского района требует с «дольщиков» доплаты в размере 40−50% от стоимости квартиры. У людей таких дополнительных денег нет, как и нет возможности сейчас получить кредит в банке.


Петицию планируют отправить в Минский городской исполнительный комитет, а также в Администрацию президента. Приводим текст обращения полностью.

«Мы, владельцы жилищных облигаций ООО «Тамбаз» (далее — владельцы ЖО), приобретенных для строительства квартир в жилом доме 4-ой очереди ЖК «Аркадия» в г. Минске, обращаемся за содействием в открытии кредитной линии для возможности получения владельцами ЖО кредита с целью завершения строительства наших квартир.

Мы добросовестно исполнили договорные обязательства с ООО «Тамбаз», в полном объеме оплатив стоимость наших квартир путем выкупа соответствующего количества жилищных облигаций.

Большинство владельцев ЖО не получило страховое возмещение, выплата которого предусмотрена Указом Президента Республики Беларусь № 430 от 06.11.2018 «О завершении строительства жилых домов» (далее — Указ № 430), в связи с тем, что ООО «Тамбаз» было оформлено обеспечение исполнения обязательств по ЖО с аффилированными лицами. А для той части владельцев ЖО, которые получили страховые выплаты в размере номинальной стоимости ЖО, сумма таких выплат оказалась во много раз ниже фактической стоимости 1 кв.м. в строящихся квартирах.

Мы терпеливо ждали, когда чиновники нас заверяли, что ООО «Тамбаз» возобновит строительство и активов на достройку хватает. ООО «Тамбаз» за это время вывел из своих структур все свои деньги.

Мы надеялись и верили, что уполномоченными структурами будет найден и возвращен для достройки нашего дома 21 миллион белорусских рублей, который, как установлено судом, преступными действиями должностных лиц ООО «Тамбаз» был выведен из нашей стройки и использован не по целевому назначению.

Вопрос зачета стоимости незавершенной строительством коммерческой недвижимости (торговых площадей, подземного паркинга, амбулатории), возведенной за счет денежных средств граждан — владельцев ЖО, в счет снижения сумм доплат, так и не был решен.

Согласно Указу № 430 заказчиком по строительству нашего дома назначено государственное предприятие «УКС Советского района г. Минска».

УКС Советского района уже направлены держателям ЖО предложения о заключении договора здания объекта долевого строительства жилого дома 4-й очереди строительства. Тем самым нам предложено повторно оплатить около 40−50% стоимости ранее оплаченных нами в полном объеме квартир.

Стоимость доплат для некоторых из нас составляет более 100 тысяч белорусских рублей. В условиях, когда взять кредит в банке на нужную сумму доплаты невозможно, в связи с тем, что жилищное кредитование сейчас практически прекращено, — достройка наших квартир стала социальной и личной катастрофой для каждого из нас!

Для нас, добросовестных владельцев ЖО, с каждым днем шансы на достройку наших квартир уменьшаются, ведь согласно абзацу 2 пункта 4.4 Указа № 430 первоочередное право на заключение с УКСом договоров создания объектов долевого строительства мы можем реализовать лишь в течение 60 календарных дней со дня получения от заказчика письменного предложения о заключении договора. При не заключении договора в указанный срок мы снова теряем ВСЕ — и наши полностью оплаченные, но недостроенные квартиры, и право на их достройку в порядке, предусмотренном Указом № 430.

Отсутствие возможности получения жилищного кредита для достройки наших квартир лишает нас права на защиту своих интересов, прямо предусмотренного в преамбуле Указа № 430.

Мы находимся на грани отчаяния! Большинство из нас строит свое первое, а некоторые — единственное жилье. Сумма доплат, выставленных УКСом, не просто «не карманная» для простых граждан и семей с детьми, — она абсолютно неподъемная!

Наши личные сбережения, заемные и кредитные средства были в полном объеме оплачены нами ООО «Тамбаз» при приобретении жилищных облигаций ООО «Тамбаз» для строительства квартир.

На основании вышеизложенного, а также учитывая сложившуюся для держателей жилищных облигаций ООО «Тамбаз» безвыходную ситуацию с достройкой жилых помещений 4-й очереди строительства «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями и подземными и надземными автостоянками в границах ул. М. Богдановича, Амурской, Тургенева, Тиражной», ПРОСИМ:

Оказать содействие держателям жилищных облигаций ООО «Тамбаз» 4-й очереди строительства в открытии кредитной линии для возможности получения держателями ЖО ООО «Тамбаз» жилищного кредита с целью завершения достройки наших, ранее оплаченных в полном объеме, квартир."

На момент публикации под петицией оставили подпись 39 человек.
 
Теги: Минск
 
 
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На платформе «Удобный город» появилась петиция от держателей жилищных облигаций ООО «Тамбаз» с просьбой властей открыть для них кредитную линию на завершение...
 
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