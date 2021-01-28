В Беларуси на дорогах может появиться «вафельная» разметка

рассказал Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД. Об этом изданию «СБ.Беларусь»Александр Шевченко, начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД.













«Разметку будут наносить на перекрестках, - рассказывает Александр Шевченко. Такая разметка уже есть в России. Она позволит техническим средствам отслеживать нарушения, связанные с неправомерным выездом на перекресток. К примеру, когда образовался затор».



