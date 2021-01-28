|
В Беларуси на дорогах может появиться «вафельная» разметка
Источник материала: Партизан
Сейчас в Беларуси идет активная работа над проектом новых Правил дорожного движения. Предполагается, что на дорогах появится новый тип разметки в виде сетки.
Об этом изданию «СБ.Беларусь»
«Разметку будут наносить на перекрестках, - рассказывает Александр Шевченко. Такая разметка уже есть в России. Она позволит техническим средствам отслеживать нарушения, связанные с неправомерным выездом на перекресток. К примеру, когда образовался затор».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в Беларуси идет активная работа над проектом новых Правил дорожного движения. Предполагается, что на дорогах появится новый тип разметки в виде сетки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)