пишет football.by Изучаем, на каких принципах построена нынче ротация между дивизионами. И рассказываем, какова альтернатива "сахарной" команде,football.by

ЧТО ПРОИЗОШЛО?





Когда стало ясно, что "Городея" из-за известных финансовых проблем ликвидируется, тут же возник вопрос — а кто вместо? Казалось бы, все очевидно: это должны быть "Крумкачы", с какой стороны ни посмотри. Ведь "вороны" как были третьей командой первой лиги по итогам регулярного чемпионата, так ей и остались — уже по результатам переходных матчей со "Слуцком". Это, напомним, были декабрьские встречи на синтетике столичного манежа, которые принесли победы команде Александра Бразевича — 2:0 и 2:1.





Таким образом, именно "Крумкачы" — бронзовый призер Д2 после "Спутника" и "Гомеля", пополнивших высшую лигу. Значит, туда же вслед за ними вроде как прямая дорога и подопечным Олега Дулуба. Смущали разве что те самые "стыки", проигранные "Слуцку". Пришлось обращаться к регламенту. Но там нигде не прописана такая норма, согласно которой неудачнику переходных матчей нельзя примкнуть к элите. А, как известно, что не запрещено, то разрешено.

Однако оказалось, что не все так просто. Мы вышли на связь с Домом футбола, чтобы обратиться за разъяснениями по актуальному вопросу. И с удивлением услышали, что единственной такой возможностью для "воронов" как раз и были "стыки". А поскольку они ее по спортивному принципу тогда упустили, то и теперь рассчитывать уже не на что.





Своя логика у такого подхода, безусловно, имеется. Но все это должно быть положено на бумагу, задокументировано. Увы, снова налицо несовершенство регламента. Потому что "подразумевается" — это несерьезно, когда мы обсуждаем ротацию между дивизионами. Не исключено, что федерация тем самым просто сводит счеты с "Крумкачамi". За что? Да хотя бы за памятные майки на игроках с принтами "Мы супраць гвалту" и "Мы — з народам".

А еще, конечно, любопытно, приняла бы БФФ аналогичное решение год назад по отношению к "Руху", если бы он тоже проиграл свои "стыки". А ведь тогда брестчане прошлись по лезвию бритвы. После обмена домашними победами 2:1 с "Дняпро" успех им принесла лишь серия пенальти — 5:4. А случись наоборот — 4:5? С одной стороны, "Рух", уже готовый расцвести под опекой Александра Зайцева. А с другой, "Дняпро", который уже вовсю разваливался под тяжестью громадных финансовых проблем. И где сейчас одни, а где — другие...





ГОТОВ ЛИ К ЭТОМУ "АРСЕНАЛ"?





Но вернемся к нынешней ротации. Если не "Крумкачы", то следующий на очереди — "Арсенал". Вероятность того, что именно команда из Дзержинска станет 16-м участником элиты, довольно высока. Проясниться это должно на протяжении ближайших недели-двух. Это то, что мы выяснили у представителей "канониров". Как и то, готовы ли они к выходу на новый уровень.









Первая лига. Крумкачы - Арсенал. Фото krumka.by

Если это все-таки случится, то экономических трудностей у "Арсенала" возникнуть не должно. Потому что у этого проекта появится несколько новых иностранных инвесторов. А это ничуть не удивительно, если помнить, что один из основателей и учредителей "канониров" — шведский бизнесмен Алекс Русхольм.

Как вообще быть с лицензированием? Здесь ведь и стадион, и детско-юношеские группы подготовки, и подтвержденная квалификация тренеров, и много чего еще. Арена Дзержинска высоким требованиям не соответствует, но к услугам "Арсенала" будет стадион "Городеи", который также расположен на территории Минщины. А вот с остальным имеются трудности.





Сейчас у "канониров" 2 группы подготовки, а необходимо — 6. Работать с ними, между прочим, должны специалисты соответствующих категорий. Кстати, что касается тренерского штаба основы, то и там нужных лицензий пока недостает. Но это не проблема, если наставник собирается или уже обучается на курсах, чтобы получить категорию "PRO". Именно поэтому недавно Ивану Биончику было разрешено юридически возглавлять "Гомель", Артему Радькову — "Ислочь", а Евгению Чернухину — "Витебск".





Кроме того, нужно иметь и широкий штат клубных работников — всего более десятка. Так что, если по-хорошему, то к требованиям высшей лиги "Арсенал" не готов. Ну так ведь он и не собирался сейчас им соответствовать. Так что здесь уже федерации по отношению к "канонирам" надо идти на уступки, снисхождения и прочие льготы. Как, собственно, бывало много раз — скажем, с легендарным стадионом "Нафтана". Иначе...





Иначе высшая лига, судя по всему, будет состоять из 15 команд, а это имиджевые потери для Дома футбола. Ведь если вместо "Городеи" не "Арсенал", то теоретически по регламенту остаются только гомельский "Локомотив" и "Сморгонь". Но у железнодорожников даже организационно-правовая форма не та, что нужна. Да и "Сморгонь" нынче от высшей лиги бесконечно далека.





КАК БЫТЬ С ПЕРВОЙ ЛИГОЙ?





А поскольку неясно, где именно начнет чемпионат "Арсенал", трудно сказать, сколько команд для комплекта первой лиги понадобится взять из лиги второй. Добавились "Днепр" из Могилева и "Шахтер" из Петрикова — вроде бы есть 16 участников Д2. Но ведь на смену "Спутнику" и "Гомелю" пришла только "Белшина" — "Смолевичи", которым также грозит расформирование, почти наверняка не выйдут на старт. Остается 15. Минус условный "Арсенал" — 14. Четное число — уже неплохо.









ФК Молодечно. Фото vk.com/fcmolodechno

Но если федерация все-таки возьмется наполнять первую лигу до 16 команд, то кем? Вроде бы первый кандидат после упомянутых Могилева и Петрикова — "Молодечно". Однако эта команда тоже проиграла свои переходные матчи — "Химику" (0:0 и 0:4). А значит, к ней — если, конечно, федерация собирается соблюдать принципы последовательности — должны быть применены такие же подходы, как и к "Крумкачам". Остаются "Барановичи" и "Осиповичи". "Стэнлес"-ДЮСШ-3? Это вряд ли: у Пинска уже есть команда первой лиги — "Волна".

Но все так или иначе зависит от того, чем завершится история с "Арсеналом". До начала лицензирования остаются считанные недели. А значит, ждать осталось недолго.







