Невероятное сходство: Кристен Стюарт примерила роль принцессы Дианы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Кристен Стюарт удивила поклонников: новый снимок звезды в образе принцессы Дианы произвел фурор в сети и стал лучшей рекламой для фильма о "народной принцессе".

Прошлым летом стало известно, что режиссер Пабло Ларрэйн приступил к работе над кинолентой о матери принцев Гарри и Уильяма - Леди Ди. Главная роль досталась одной из неоднозначных актрис современности - Кристен Стюарт. Многие поклонники были не уверены в том, что звезда "Сумерек" сможет перевоплотиться в саму Диану, но их поджидало неожиданное открытие.

В сети появился первый кадр со съемок фильма "Спенсер": на снимке перевоплотившаяся Стюарт позировала в культовом наряде принцессы Дианы - красном костюме, черной блузке с бантом и шляпке с вуалью.

Пользователи социальных сетей пришли в восторг от такого преображения, многие согласились, что сходство актрисы с иконой стиля просто поразительное.

Напомним, что сюжет фильма строится на одном уикенде из жизни Дианы во время рождественских каникул в Сандрингеме в кругу королевской семьи. По мнению многих экспертов, один из таких праздников и стал переломным моментом, который подтолкнул Леди Ди уйти от принца Чарльза. Фильм выйдет на экраны осенью 2021 года и точно станет громкой премьерой. Возможно, дворец захочет внести свои коррективы , как это случилось с сериалом "Корона".

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