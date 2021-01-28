В Могилеве готовят «Гарачы фэст» с белорусскими танцами, играми, гаданиями. На него еще можно попасть

Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже в эту субботу, 30 января, пройдет «Гарачы фэст». В четвертый раз Центр городских инициатив приглашает всех на белорусские танцы, игры, а также спортивные состязания и горячие напитки.



Фото: vk.com/cherdak_mogilev

«Гарачы фэст» пройдет в привычном месте — на этнохуторе «Зеленая роща». В программе помимо прочего будут мастер-классы, выставка ремесленников, белорусские народные обряды и гадания, тематические фотозоны.

Для тех, кто готов командой участвовать в «Горячем квесте», нужно обязательно регистрироваться тут . Гостям фестиваля также нужно заранее зарезервировать себе место, число которых ограничено, тут .

«Гарачы фэст» пройдет с 13.00 до 18.00. Организаторы напоминают о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

Если есть желающие присоединиться к команде «Горячего феста» в качестве волонтера, артиста, партнера или в иной роли, можно написать организаторам на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.