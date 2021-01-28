ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве готовят «Гарачы фэст» с белорусскими танцами, играми, гаданиями. На него еще можно попасть

28.01.2021 09:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве уже в эту субботу, 30 января, пройдет «Гарачы фэст». В четвертый раз Центр городских инициатив приглашает всех на белорусские танцы, игры, а также спортивные состязания и горячие напитки.


Фото: vk.com/cherdak_mogilev

«Гарачы фэст» пройдет в привычном месте — на этнохуторе «Зеленая роща». В программе помимо прочего будут мастер-классы, выставка ремесленников, белорусские народные обряды и гадания, тематические фотозоны.

Для тех, кто готов командой участвовать в «Горячем квесте», нужно обязательно регистрироваться тут. Гостям фестиваля также нужно заранее зарезервировать себе место, число которых ограничено, тут.

«Гарачы фэст» пройдет с 13.00 до 18.00. Организаторы напоминают о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.

Если есть желающие присоединиться к команде «Горячего феста» в качестве волонтера, артиста, партнера или в иной роли, можно написать организаторам на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр городских инициатив предупреждает, что количество участников ограничено, потому нужно обязательно зарегистрироваться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Адвакаты Бабарыкі просяць перадаць справу зь Вярхоўнага суду ў ніжэйшы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by