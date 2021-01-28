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В Могилеве готовят «Гарачы фэст» с белорусскими танцами, играми, гаданиями. На него еще можно попасть
Источник материала: Tut.by
В Могилеве уже в эту субботу, 30 января, пройдет «Гарачы фэст». В четвертый раз Центр городских инициатив приглашает всех на белорусские танцы, игры, а также спортивные состязания и горячие напитки.
«Гарачы фэст» пройдет в привычном месте — на этнохуторе «Зеленая роща». В программе помимо прочего будут мастер-классы, выставка ремесленников, белорусские народные обряды и гадания, тематические фотозоны.
Для тех, кто готов командой участвовать в «Горячем квесте», нужно обязательно регистрироваться
«Гарачы фэст» пройдет с 13.00 до 18.00. Организаторы напоминают о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.
Если есть желающие присоединиться к команде «Горячего феста» в качестве волонтера, артиста, партнера или в иной роли, можно написать организаторам на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.
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В Могилеве готовят «Гарачы фэст» с белорусскими танцами, играми, гаданиями. На него еще можно попасть
Центр городских инициатив предупреждает, что количество участников ограничено, потому нужно обязательно зарегистрироваться.
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