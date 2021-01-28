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Весной на рынке ТС начнутся продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

28.01.2021 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Mitsubishi объявил технические характеристики обновленного кроссовера Eclipse Cross, который появится на рынке ТС в апреле.


Напомним, что «паркетник» получил измененный дизайн передней части (она выполнена в нынешнем корпоративном стиле Dynamic Shield) и кормы, а также 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном. В палитре цветов появится перламутрово-белый оттенок White Diamond. Длина автомобиля увеличилась на 14 см (до 4,54 м), что позволило добавить объема багажнику, который теперь составляет 331 л (по методике VDA).


Обновленный Eclipse Cross будет доступен в трех комплектациях и с двумя моторами на выбор. Один из них — это новый для модели атмосферный двигатель объемом 2 л и мощностью 150 л.с., сохранится в гамме уже знакомый турбированный мотор 1.5 (также 150 л.с.). Оба двигателя адаптированы для работы на 92-м бензине. Как и раньше, кроссовер можно будет заказать как с передним приводом, так и с полноприводной трансмиссией S-AWC.


Из оснащения (в зависимости от комплектации) заявлены новая мультимедиа-система Mitsubishi Connect с 8-дюймовым экраном и панорамная крыша, а также комплекс электронных ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль, системы смягчения последствий лобового столкновения, мониторинга «слепых» зон и помощи при смене полосы и автоматический дальний свет.

Выпускаться обновленный Eclipse Cross будет по-прежнему на заводе в японском Окадзаки, стоимость для рынка ТС будет озвучена ближе к моменту рыночного дебюта весной.

 
 
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Российский офис Mitsubishi объявил технические характеристики обновленного кроссовера Eclipse Cross, который появится на рынке ТС в апреле.
 
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