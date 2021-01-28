ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко – о расследовании BYPOL: «Мы видим кадровый голод»

28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель Народного антикризисного управления прокомментировал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко.

Латушко – о расследовании BYPOL: «Мы видим кадровый голод»

Павел Латушко отмечает, что расследование BYPOL очень много говорит о системе, которую 26 лет строил Лукашенко.

– Мы видим, какой большой в системе кадровый голод, раз срезать ленты по районам ездят приближенные: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сестра ее мужа и ведущая новостей Анна Эйсмонт (накануне заявила, что не была на Площади Перемен 11 ноября вечером, – С.), председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков и другие, – заявляет политик. – Все эти люди и другие, указанные в расследовании BYPOL, так или иначе связаны с убийством Романа Бондаренко. И они молчат, а дело по факту смерти так и не заведено.

Латушко подчеркивает, что вместо этого следственные органы посадили за решетку врача Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич: «За то, что они раскрыли очевидное вранье про то, что Бондаренко якобы имел алкоголь в крови».

Очень много людей были в тот вечер рядом с местом трагедии: и так называемые неравнодушные граждане, которые оказались приближенными Лукашенко, и сотрудники РУВД, и бойцы СОБР. Новое расследование ясно дает понять, что виновные в смерти Романа будут наказаны, – подытоживает глава НАУ.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Народного антикризисного управления прокомментировал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Абарона Бабарыка просіць разглядаць справу ў ніжэйшым судзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by