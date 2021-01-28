Латушко – о расследовании BYPOL: «Мы видим кадровый голод»

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Руководитель Народного антикризисного управления прокомментировал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко.





Павел Латушко отмечает, что расследование BYPOL очень много говорит о системе, которую 26 лет строил Лукашенко.

– Мы видим, какой большой в системе кадровый голод, раз срезать ленты по районам ездят приближенные: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, сестра ее мужа и ведущая новостей Анна Эйсмонт (накануне заявила, что не была на Площади Перемен 11 ноября вечером, – С.), председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков и другие, – заявляет политик. – Все эти люди и другие, указанные в расследовании BYPOL, так или иначе связаны с убийством Романа Бондаренко. И они молчат, а дело по факту смерти так и не заведено.

Латушко подчеркивает, что вместо этого следственные органы посадили за решетку врача Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич: «За то, что они раскрыли очевидное вранье про то, что Бондаренко якобы имел алкоголь в крови».

Очень много людей были в тот вечер рядом с местом трагедии: и так называемые неравнодушные граждане, которые оказались приближенными Лукашенко, и сотрудники РУВД, и бойцы СОБР. Новое расследование ясно дает понять, что виновные в смерти Романа будут наказаны, – подытоживает глава НАУ.