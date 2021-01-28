|
Дмитриев: «Сход» не создан исключительно для суперактивистов – он для активных неравнодушных граждан»
28.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты рассказал, почему важно поддержать платформу.
— Итогом
Экс-кандидат в президенты напомнил, что в то время, как в Беларуси готовятся провести собрание чиновников и начальников, очень важно иметь альтернативу.
— На платформе «Сход» все наоборот: вы можете сами выдвинуть свою кандидатуру в делегаты, голосование по ней будет открытым и мы сами будем определять повестку, — отметил Дмитриев.
При этом он подчеркнул, что «Сход» не создан исключительно для политиков и суперактивистов, он создан просто для активных неравнодушных граждан:
— Поэтому не думайте, что пускай теперь кто-нибудь другой. Давайте, это будете именно вы! Именно так формируется команда единомышленников, — уверен политик.
Команда «Говори правду» перечисляет, почему важно принять активное участие в этом проекте:
Команда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитриев: «Сход» не создан исключительно для суперактивистов – он для активных неравнодушных граждан»
Экс-кандидат в президенты рассказал, почему важно поддержать платформу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)