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Bentley выпустила 80-тысячный экземпляр Continental GT. Это самая массовая модель компании

28.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Bentley похвасталась выпуском 80-тысячного экземпляра модели Continental GT. Машина сошла с конвейера в британском городе Кру. Первый экземпляр двухдверки появился на свет 18 лет назад.

Bentley выпустила 80-тысячный экземпляр Continental GT. Это самая массовая модель компании

Bentley Continental GT уже сменила три поколения и до сих пор является самой массовой моделью Bentley в истории (опережая относительно свежую Bentayga). Юбилейным экземпляром стал Continental GT V8 в ярком цвете Orange Flame. Машина праворульная и оснащена дополнительными пакетами Blackline и Styling.

Bentley выпустила 80-тысячный экземпляр Continental GT. Это самая массовая модель компании

Первое поколение Continental GT появилось в 2003 году. Британцы позиционировали машину как «люксовый двухдверный автомобиль для тех, кто сам ездит за рулем». Создатели GT вдохновлялись классическим Bentley R-Type Continental 1952 года.

Bentley выпустила 80-тысячный экземпляр Continental GT. Это самая массовая модель компании

Первые версии Continental GT были построены на базе Volkswagen. Нынешнее поколение впервые получило платформу, разработанную инженерами Bentley. Машина продается с 4-литровым твин-турбо на 542 л. с. либо c топовым 626-сильным W12 объемом 6 литров. Оба движка оснащаются полным приводом и 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Bentley выпустила 80-тысячный экземпляр Continental GT. Это самая массовая модель компании

Для Continental GT предусмотрено огромное количество материалов отделки, дополнительных опций, эксклюзивных аксессуаров и оттенков кузова. Британцы посчитали, что всего существует 17 миллиардов вариаций исполнения этого купе! Представляете, какой выбор предоставляют клиентам? Неудивительно, что в мире сложно найти два одинаковых Continental GT. А придворное тюнинг-ателье Mulliner позволяет увеличить количество возможных версий модели буквально до бесконечности.

Bentley Continental GT I FLYING SPUR, 2006 г.в., 140 000 км
синий, седан, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
58 091 р.
22 500$ / 18 519€
Bentley Continental GT I, 2005 г.в., 119 061 км
черный, купе, бензин 6 л, автоматическая, полный привод
71 000 р.
27 500$ / 22 634€
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Компания Bentley похвасталась выпуском 80-тысячного экземпляра модели Continental GT. Машина сошла с конвейера в британском городе Кру. Первый экземпляр двухдверки появился...
 
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