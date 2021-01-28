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На проспекте Независимости Audi врезалась в авто, уже попавшие в ДТП, пострадала женщина

28.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на проспекте Независимости в Минске. В районе Уручья столкнулись три автомобиля — Renault, Lada, Audi. Пострадала женщина, водитель Audi.

По предварительной информации, водитель Renault двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Стариновской в направлении улицы Рогачевской. Он совершил столкновение с автомобилем Lada, который ехал в ту же сторону.

— Когда водители ожидали ГАИ, водитель Audi совершила наезд на стоящие авто. В результате Renault отбросило на встречную полосу движения, а Audi продолжил движение и врезался в осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пострадала водитель Audi, женщина 1987 года рождения, ее доставили в больницу.

На проспекте Независимости Audi врезалась в авто, уже попавшие в ДТП, пострадала женщина

В ГАИ напоминают водителям о необходимости соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволит избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.

На проспекте Независимости Audi врезалась в авто, уже попавшие в ДТП, пострадала женщина

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось вчера вечером на проспекте Независимости в Минске. В районе Уручья столкнулись три...
 
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