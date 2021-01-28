ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Apple заработала рекордные $111,4 миллиарда за первый квартал

28.01.2021 09:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Apple сообщила финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года — закончился он 26 декабря прошлого года. Доход компании составил 111,4 миллиарда долларов. Это на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, Apple поставила рекорд за всю историю компании. Чистая прибыль на акцию за квартал подскочила на 35% и составила 1,68 доллара. Международные продажи составили 64% от квартального дохода.

Высоких показателей удалось достигнуть благодаря двузначному росту в каждой категории продуктов, отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри: «Эти результаты помогли нам обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. Мы также вернули акционерам более 30 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Тим Кук отметил, что покупатели «с энтузиазмом приняли непревзойденную линейку наших передовых продуктов», которые компания смогла отгрузить в магазины как раз в сезон праздников. Кроме этого, глава Apple напомнил о помощи сообществам через запуск некоторых программ (например, Инициатива расового равенства и справедливости», а также обязательства инвестировать $350 миллиардов на территории США.

11 февраля Apple выплатит дивиденды в размере 0,205 доллара на акцию.

Смартфон Apple iPhone 11 64GB (черный)
59 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
1849 р.
41 предложение
Смартфон Apple iPhone 12 128GB (черный)
9 отзывов
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
2700 р.
37 предложений
Смартфон Apple iPhone SE 64GB (черный)
20 отзывов
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
1215 р.
41 предложение
Сравнить эти товары →
iPhone в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Apple сообщила финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года — закончился он 26 декабря прошлого года. Доход компании составил 111,4 миллиарда долларов....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Беларуси вспоминают жертв Холокоста – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by