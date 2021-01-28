Apple заработала рекордные $111,4 миллиарда за первый квартал

Источник материала: Onliner

Apple сообщила финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года — закончился он 26 декабря прошлого года. Доход компании составил 111,4 миллиарда долларов. Это на 21% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, Apple поставила рекорд за всю историю компании. Чистая прибыль на акцию за квартал подскочила на 35% и составила 1,68 доллара. Международные продажи составили 64% от квартального дохода.

Высоких показателей удалось достигнуть благодаря двузначному росту в каждой категории продуктов, отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри: «Эти результаты помогли нам обеспечить рекордный операционный денежный поток в размере 38,8 миллиарда долларов. Мы также вернули акционерам более 30 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Тим Кук отметил, что покупатели «с энтузиазмом приняли непревзойденную линейку наших передовых продуктов», которые компания смогла отгрузить в магазины как раз в сезон праздников. Кроме этого, глава Apple напомнил о помощи сообществам через запуск некоторых программ (например, Инициатива расового равенства и справедливости», а также обязательства инвестировать $350 миллиардов на территории США.

11 февраля Apple выплатит дивиденды в размере 0,205 доллара на акцию.