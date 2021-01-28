Нетрезвая водитель стала виновницей ДТП на МКАД

Источник материала: ОНТ

Водитель с признаками алкогольного опьянения стала виновницей ДТП на МКАД, информирует официальный Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ОГАИ Московского РУВД г. Минска, девушка-водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле» двигалась по внешнему кольцу МКАД со стороны ул.Шаранговича в направлении ул.Громова, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на припаркованный автомобиль «Форд». После столкновения, она продолжила движение и съехала в кювет.

В результате ДТП пострадавших нет, оба транспортных средства получили механические повреждения. Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения – 1,52 промилле.

Фото и видео: Telegram-канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram