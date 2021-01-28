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В Луизиане подростки в прямом эфире убили девочку
Источник материала: ОНТ
В штате Луизиана четверых несовершеннолетних обвиняют в умышленном убийстве 15-летней девочки-подростка,
По информации издания The Daily Dot, обвиняемым от 12 до 14 лет, все они арестованы.
Убийство произошло в торговом центре сети Walmart в американском штате Луизиана. Одна из обвиняемых нанесла удар ножом в сердце 15-летней девочке-подростку, соучастницы преступления транслировали момент убийства в прямом эфире своих аккаунтов в Facebook и Instagram.
От полученного ранения жертва скончалась в больнице. Подозреваемые находятся в центре временного содержания несовершеннолетних.
Фото: mk.ru
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В штате Луизиана четверых несовершеннолетних обвиняют в умышленном убийстве 15-летней девочки-подростка, рассказывает mk.ru. По информации издания The Daily Dot,...
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