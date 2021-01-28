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Землетрясение в Японии
Источник материала: ОНТ
В акватории Японского моря в районе острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6,
По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения имел координаты 37.35 градуса северной широты и 134.27 градуса восточной долготы.
Специалисты оценили интенсивность землетрясение в его эпицентре как «разрушительное».
Фото: pinterest
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В акватории Японского моря в районе острова Хонсю зафиксировано землетрясение магнитудой 6, сообщает Интерфакс. По данным Алтае-Саянского филиала Единой...
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