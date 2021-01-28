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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи обсудили на выездном заседании Президиума Совета Республики
Источник материала: ОНТ
В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобретает особый характер. В этой работе не должно быть формализма – об этом шла речь на выездном заседании Президиума Совета Республики.
Оно прошло на площадке столичного лингвистического университета. В списке участников - сенаторы, руководители профильных госорганов, вузов и молодежь. Гости посетили и интерактивную выставку студенческих проектов. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству.
Участники делились предложениями, как улучшить работу. Все солидарны: закладывать основы патриотического воспитания нужно с детства, отсюда необходимость начинать изучать историю Беларуси с более раннего возраста. И здесь большое внимание подготовке педагогических кадров. Много инициатив также касалось развития студенческого и волонтёрского движений.
Сенаторы выработали комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования детально рассмотрит предложения по поправкам в Кодекс об образовании.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи обсудили на выездном заседании Президиума Совета Республики
В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобретает особый характер. В этой работе не должно быть формализма –...
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