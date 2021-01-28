Гражданско-патриотическое воспитание молодежи обсудили на выездном заседании Президиума Совета Республики

Источник материала: ОНТ

В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое воспитание молодежи приобретает особый характер. В этой работе не должно быть формализма – об этом шла речь на выездном заседании Президиума Совета Республики.

Оно прошло на площадке столичного лингвистического университета. В списке участников - сенаторы, руководители профильных госорганов, вузов и молодежь. Гости посетили и интерактивную выставку студенческих проектов. Каждый из них призван вовлекать молодых людей в полезную и интересную работу, которая принесет пользу и им самим, и обществу, и государству.

Участники делились предложениями, как улучшить работу. Все солидарны: закладывать основы патриотического воспитания нужно с детства, отсюда необходимость начинать изучать историю Беларуси с более раннего возраста. И здесь большое внимание подготовке педагогических кадров. Много инициатив также касалось развития студенческого и волонтёрского движений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «У нас есть фундамент, основа. Это духовность нашего народа. Это и тема Великой Отечественной войны. Это тот фундамент, на котором должно строиться патриотическое воспитание молодежи. И конечно, я рада тому, что получилось такое живое обсуждение. Каждый вуз, учебные заведения, республиканский центр представил свои проекты, по которым они работают уже давно. Главное, чтобы это было эффективно, чтобы от этого был результат».

Сенаторы выработали комплекс практических рекомендаций и предложений. Министерство образования детально рассмотрит предложения по поправкам в Кодекс об образовании.

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