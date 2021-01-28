Белорусские нефтепродукты уходят из Прибалтики в российские порты – одобрен проект документа

Источник материала: ОНТ

Белорусские нефтепродукты уходят из Прибалтики в российские порты. В финальной стадии подготовка соответствующего межправительственного соглашения двух стран. Правительство России уже одобрило проект документа.

Он касается организации сотрудничества в области перевозки и перевалки через российские морские хабы белорусских нефтепродуктов, которые предназначены для экспорта в третьи страны. По проекту, который пока рассчитан на два года, объем может составить до 3,5 млн тонн в год. Основным портом станет Усть-Луга в Ленинградской области. Туда наши нефтепродукты будут перевозиться железнодорожным транспортом. Тарифы на перевозки устанавливаются со скидками, о которых договорились РЖД и Белорусская железная дорога. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.

Роман Головченко, премьер министр Беларуси: «Такая задача была поставлена Президентом. В связи с известными подходами прибалтийских стран в отношении Беларуси занята недружественная позиция. Поэтому мы эту задачу реализуем. И в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров и грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах. Поэтому, напряженная работа достаточно успешно завершается. В этом направлении ведомства сработают так, что экономический эффект для Беларуси будет позитивный».

Правительство России поручило своему Министерству транспорта подписать с Беларусью окончательный вариант соглашения. В перспективе стороны обсудят вопрос перевалки через российские порты калийных удобрений и других экспортных грузов.

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