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Белорусские нефтепродукты уходят из Прибалтики в российские порты – одобрен проект документа
Источник материала: ОНТ
Белорусские нефтепродукты уходят из Прибалтики в российские порты. В финальной стадии подготовка соответствующего межправительственного соглашения двух стран. Правительство России уже одобрило проект документа.
Он касается организации сотрудничества в области перевозки и перевалки через российские морские хабы белорусских нефтепродуктов, которые предназначены для экспорта в третьи страны. По проекту, который пока рассчитан на два года, объем может составить до 3,5 млн тонн в год. Основным портом станет Усть-Луга в Ленинградской области. Туда наши нефтепродукты будут перевозиться железнодорожным транспортом. Тарифы на перевозки устанавливаются со скидками, о которых договорились РЖД и Белорусская железная дорога. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.
Правительство России поручило своему Министерству транспорта подписать с Беларусью окончательный вариант соглашения. В перспективе стороны обсудят вопрос перевалки через российские порты калийных удобрений и других экспортных грузов.
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Белорусские нефтепродукты уходят из Прибалтики в российские порты. В финальной стадии подготовка соответствующего межправительственного соглашения двух стран....
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