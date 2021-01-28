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Названы способы уменьшить риск кражи личных данных в сети
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Во-первых, нужно удалить из профиля все сведения, которые могут влиять на подбор рекламы. Также стоит отключить функции отслеживания активности вне социальных сетей, геолокацию на смартфоне и разрешения на доступ к различной информации смартфона, которые давали приложениям и мобильным играм. Не стоит входить в аккаунт на тех сайтах, где для доступа к контенту не требуется обязательной регистрации», - советует эксперт.
Перечисленные способы позволят резко снизить количество передаваемой корпорациям данных.
В дополнение к перечисленным советам в компании призывают пользователей не переходить по рекламным объявлениям. По их мнению, сведения о приглянувшихся товарах лучше искать в браузере.
Не будет лишним создать отдельную электронную почту для регистрации на интернет-сайтах и магазинах. Это нужно, чтобы не привязывать все действия к основному ящику.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным экспертов, пользователи могут уменьшить риск кражи своих персональных данных в сети интернет и улучшить собственную безопасность.
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