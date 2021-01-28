ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кредиты наличными продолжают дорожать. В одном из банков ставка выросла почти на 7 процентных пункта

28.01.2021 10:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С каждым месяцем потребительские кредиты обходятся все дороже. За последние два месяца процентные ставки выросли еще в нескольких банках. FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки выдают кредиты наличными и посмотрел, как изменилась стоимость кредитов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рассмотрены кредиты наличными или на карту без обеспечения. Мы исключили кредиты, которые оформляются онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, кредитные карты, а также кредиты, предназначенные для узких категорий кредитополучателей. Не включены в обзор кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке) или обязательствами по страхованию. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года и, по возможности, суммой не менее 5 тысяч рублей.

В ряде банков потребительское кредитование все еще приостановлено: среди них Приорбанк, Технобанк, Беларусбанк и другие. На данный момент кредиты наличными доступны в 11 банках.

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок

Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Просто деньги

от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (без изменений); 48 и 60 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

27,99% (+3 п. п); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Решение,
На карту

от 1 тыс BYN до 10 тыс BYN; 36,6% (+6,7 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев

без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тысяч BYN; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс BYN; 39% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев

без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
Ренессанс

от 500 до 7 тыс BYN; 32,99% (без изменений); от 3 до 60 месяцев

справка о доходах при любой сумме

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс BYN; 23% (без изменений); 12 месяцев

справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс BYN; 21,9% (-0,1 п. п); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит

Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок. Cправка о доходах; комиссии (при наличии)

Альфа-Банк,
Просто деньги

от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (без изменений); 48 и 60 месяцев;

cправка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк ВТБ (Беларусь),
Новенький

от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев;

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Дабрабыт,
На Личное

27,99% (+3 п. п); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев;

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN

Банк Решение,
На карту

от 1 тыс BYN до 10 тыс BYN; 36,6% (+6,7 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев;

без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты

Белинвестбанк,
Личный выбор

до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет;

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев)

БТА Банк,
Зачётный (на карту)

от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев;

справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

МТБанк,
Проще простого (на карту)

от 500 до 10 тыс BYN; 39% (без изменений); до 84 месяцев;

без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Paritetbank,
Лоукост

от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев;

без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34%

РРБ-Банк,
Ренессанс

от 500 до 7 тыс BYN; 32,99% (без изменений); от 3 до 60 месяцев;

справка о доходах при любой сумме

Статусбанк,
Ваши деньги (на карту)

от 100 до 5 тыс BYN; 23% (без изменений); 12 месяцев;

справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты

Франсабанк,
Возможно всё

до 10 тыс BYN; 21,9% (-0,1 п. п); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца;

справка о доходах при любой сумме

Как изменилась стоимость кредитов

  • В большинстве банков процентные ставки остались на уровне ноября. Изменения отмечены в трех банках: Франсабанке (-0,1 п. п), Банке Решение (+3 п. п) и Банке Дабрабыт (+6,7 п. п). Отметим, что при таком большом повышении ставка в Банке Дабрабыт все равно не является самой высокой на рынке.
  • Потребительские кредиты наличными сегодня выдаются под 21,9−39%. Самая низкая ставка у Франсабанка, а самый дорогой кредит — в МТБанке;
  • Без поручителей банки готовы предоставить кредит на суммы до 5 — 50 тысяч рублей. Получить кредит на 50 тысяч рублей возможно только в Банке Дабрабыт, а большинстве других банков кредит будет ограничен суммами в 10−15 тысяч рублей;
  • Максимальные сроки кредитования — до 12−84 месяцев. На 7 лет можно получить кредит в Paritetbank и Банк ВТБ. В ноябре в БТА Банке максимальный срок кредитования составлял 60 месяцев, сегодня — 3 года;
  • Подтвердить свои доходы справкой будет нужно, если обращаться в Белинвестбанк, РРБ-Банк и Франсабанк. В то же время многие банки готовы выдать кредиты на суммы до 2−10 тысяч рублей под справки о доходах;
  • Отметим, что кредиты в Банке Решение, БТА Банке, МТБанке и Статусбанке выдаются на карту. Оформить новую карту можно бесплатно, комиссия за обслуживание также не предусмотрена. Исключение — кредит от Банка Решение: выпуск карты обойдётся в 10 рублей плюс ежемесячное обслуживание будет стоить 99 копеек.

Сколько стоит одолжить 5 тысяч на 3 года

Посчитаем, сколько будет стоить самый дешевый и самый дорогой кредит.

Если брать кредит на 5 тысяч рублей во Франсабанке под 21,9%, то первые три месяца платеж по кредиту составит 91,25 рубля, в четвертый месяц - 242,77 рублей. Со временем сумма платежа будет уменьшатся и в последний месяц составит 154,28 рубля. За 3 года клиент переплатить банку 1825 рублей.

Сумма процентов по кредиту на 5 тысяч рублей в МТБанке составит 3555,4 рубля. Каждый месяц клиент будет отдавать банку 237,65 рубля.

Таким образом, разница в переплате между самым дешевым и самым дорогим кредитом на сумму в 5 тысяч рублей сроком на 3 года составит 1730,4 рубля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки выдают кредиты наличными и посмотрел, как изменилась стоимость кредитов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзяржсакратар ЗША выказаў «глыбокую занепакоенасьць» арыштам Навальнага і ня выключыў захадаў у адказ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by