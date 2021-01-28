Кредиты наличными продолжают дорожать. В одном из банков ставка выросла почти на 7 процентных пункта

Источник материала: Tut.by

С каждым месяцем потребительские кредиты обходятся все дороже. За последние два месяца процентные ставки выросли еще в нескольких банках. FINANCE.TUT.BY узнал, какие банки выдают кредиты наличными и посмотрел, как изменилась стоимость кредитов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рассмотрены кредиты наличными или на карту без обеспечения. Мы исключили кредиты, которые оформляются онлайн, безналичные кредиты на оплату товаров, кредитные карты, а также кредиты, предназначенные для узких категорий кредитополучателей. Не включены в обзор кредиты с дополнительными условиями (например, наличием депозита в банке) или обязательствами по страхованию. От каждого банка было выбрано по одному кредиту со сроком кредитования не менее 1 года и, по возможности, суммой не менее 5 тысяч рублей.

В ряде банков потребительское кредитование все еще приостановлено: среди них Приорбанк , Технобанк , Беларусбанк и другие. На данный момент кредиты наличными доступны в 11 банках.

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (без изменений); 48 и 60 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк ВТБ (Беларусь),

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное 27,99% (+3 п. п); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

На карту от 1 тыс BYN до 10 тыс BYN; 36,6% (+6,7 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тысяч BYN; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный (на карту) от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты МТБанк,

Проще простого (на карту) от 500 до 10 тыс BYN; 39% (без изменений); до 84 месяцев без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Ренессанс от 500 до 7 тыс BYN; 32,99% (без изменений); от 3 до 60 месяцев справка о доходах при любой сумме Статусбанк,

Ваши деньги (на карту) от 100 до 5 тыс BYN; 23% (без изменений); 12 месяцев справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Франсабанк,

Возможно всё до 10 тыс BYN; 21,9% (-0,1 п. п); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца справка о доходах при любой сумме

Банк, кредит Максимальная сумма под неустойку; ставка (изменение); срок. Cправка о доходах; комиссии (при наличии) Альфа-Банк,

Просто деньги от 1 тыс BYN до 15 тыс BYN; 28,9% (без изменений); 48 и 60 месяцев; cправка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк ВТБ (Беларусь),

Новенький от 100 до 15 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9% (без изменений), далее 29,9% (без изменений); от 13 до 84 месяцев; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Дабрабыт,

На Личное 27,99% (+3 п. п); до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев; справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN Банк Решение,

На карту от 1 тыс BYN до 10 тыс BYN; 36,6% (+6,7 п. п); 12,24, 36 и 48 месяцев; без справки о доходах, если это НЕ первый кредит на территории РБ; 10 BYN выпуск карты и 0,99 BYN ежемесячное обслуживание карты Белинвестбанк,

Личный выбор до 10 тыс BYN; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет; справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев) БТА Банк,

Зачётный (на карту) от 200 до 5 тыс BYN; 25% (без изменений) до 12 месяцев, 29% (без изменений) от 12 до 36 месяцев; справка о доходах по требованию банка в зависимости от сферы занятости и доходов; без комиссий за выдачу и обслуживание карты МТБанк,

Проще простого (на карту) от 500 до 10 тыс BYN; 39% (без изменений); до 84 месяцев; без справки о доходах; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Paritetbank,

Лоукост от 300 до 15 тыс BYN; 32% (без изменений) или 34% (без изменений); до 84 месяцев; без справки о доходах при сумме до 10 тыс BYN и ставке 34% РРБ-Банк,

Ренессанс от 500 до 7 тыс BYN; 32,99% (без изменений); от 3 до 60 месяцев; справка о доходах при любой сумме Статусбанк,

Ваши деньги (на карту) от 100 до 5 тыс BYN; 23% (без изменений); 12 месяцев; справка о доходах при сумме от 2 тыс BYN; без комиссий за выдачу и обслуживание карты Франсабанк,

Возможно всё до 10 тыс BYN; 21,9% (-0,1 п. п); от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца; справка о доходах при любой сумме

Как изменилась стоимость кредитов

В большинстве банков процентные ставки остались на уровне ноября. Изменения отмечены в трех банках: Франсабанке (-0,1 п. п), Банке Решение (+3 п. п) и Банке Дабрабыт (+6,7 п. п). Отметим, что при таком большом повышении ставка в Банке Дабрабыт все равно не является самой высокой на рынке.

(-0,1 п. п), (+3 п. п) и (+6,7 п. п). Отметим, что при таком большом повышении ставка в Банке Дабрабыт все равно не является самой высокой на рынке. Потребительские кредиты наличными сегодня выдаются под 21,9−39%. Самая низкая ставка у Франсабанка , а самый дорогой кредит — в МТБанке ;

, а самый дорогой кредит — в ; Без поручителей банки готовы предоставить кредит на суммы до 5 — 50 тысяч рублей. Получить кредит на 50 тысяч рублей возможно только в Банке Дабрабыт , а большинстве других банков кредит будет ограничен суммами в 10−15 тысяч рублей;

, а большинстве других банков кредит будет ограничен суммами в 10−15 тысяч рублей; Максимальные сроки кредитования — до 12−84 месяцев. На 7 лет можно получить кредит в Paritetbank и Банк ВТБ . В ноябре в БТА Банке максимальный срок кредитования составлял 60 месяцев, сегодня — 3 года;

и . В ноябре в максимальный срок кредитования составлял 60 месяцев, сегодня — 3 года; Подтвердить свои доходы справкой будет нужно, если обращаться в Белинвестбанк , РРБ-Банк и Франсабанк . В то же время многие банки готовы выдать кредиты на суммы до 2−10 тысяч рублей под справки о доходах;

, и . В то же время многие банки готовы выдать кредиты на суммы до 2−10 тысяч рублей под справки о доходах; Отметим, что кредиты в Банке Решение , БТА Банке , МТБанке и Статусбанке выдаются на карту. Оформить новую карту можно бесплатно, комиссия за обслуживание также не предусмотрена. Исключение — кредит от Банка Решение : выпуск карты обойдётся в 10 рублей плюс ежемесячное обслуживание будет стоить 99 копеек.

Сколько стоит одолжить 5 тысяч на 3 года

Посчитаем, сколько будет стоить самый дешевый и самый дорогой кредит.

Если брать кредит на 5 тысяч рублей во Франсабанке под 21,9%, то первые три месяца платеж по кредиту составит 91,25 рубля, в четвертый месяц - 242,77 рублей. Со временем сумма платежа будет уменьшатся и в последний месяц составит 154,28 рубля. За 3 года клиент переплатить банку 1825 рублей.

Сумма процентов по кредиту на 5 тысяч рублей в МТБанке составит 3555,4 рубля. Каждый месяц клиент будет отдавать банку 237,65 рубля.

Таким образом, разница в переплате между самым дешевым и самым дорогим кредитом на сумму в 5 тысяч рублей сроком на 3 года составит 1730,4 рубля.