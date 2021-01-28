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Россияне уничтожили более 79 тонн плодов из Беларуси

28.01.2021 10:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Четыре грузовика помидоров, груш и помело из Беларуси уничтожены на границе с Россией.

Об этом сообщает служба Россельхознадзора 27 января.

По информации ведомства, сотрудники мобильной группы Смоленской таможни остановили четыре транспортных средства под управлением граждан Беларуси, которые перевозили подкарантинную продукцию без документов «в объезд официальных санитарных контрольных постов».

В ходе проверки фитосанитарные инспекторы выяснили, что с территории Беларуси перевозились две партии помидоров весом 39,1 тонны без каких-либо документов. Маркировка томатов имела турецкое происхождение.

Ведомство отмечает, что, согласно требованиям легальной поставки плоды должны поступать на территорию РФ через строго установленные пункты пропуска и с полным комплектом документов. А данных перевозчиков свидетельств фитосанитарной безопасности не было.

Кроме томатов, было задержано 20,7 тонн помело и 19,6 тонн груш. Эти грузы тоже перевозились без требуемых документов.

Продукция общим весом 79,4 тонны была уничтожена на полигоне ТКО Смоленской области «путем захоронения после предварительного измельчения».

Виновные лица привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

 
 
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Четыре грузовика помидоров, груш и помело из Беларуси уничтожены на границе с Россией.
 
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