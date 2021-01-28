Источник материала: Хартия'97

«Проект»: Дворец семьи главы Росгвардии — самый дорогой из выставленных на продажу 28.01.2021, 9:59

Здание из розового мрамора находится в 7 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.

Дворец в подмосковной Барвихе, принадлежащий сыну главы Росгвардии, оказался самым дорогим из выставленных на продажу. Его стоимость оценивается в 1,65 млрд рублей. Об этом пишет «Проект» .

После выхода фильма Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком, портал ЦИАН сделал подборку самых дорогих дворцов, которые можно купить на этом сайте. Первое место в этом рейтинге занял дворец в Барвихе.

«Лидер нашего рейтинга самых дорогих загородных домов — огромный дворец площадью 3 тыс. квадратных метров. Он находится в 7 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Участок — 89 соток. Здание в классическом стиле выполнено из розового мрамора. Дом предназначен под чистовую отделку», — говорится в описании объекта.

По данным ЦИАН, согласно планировке, на первом этаже будут расположены гостиная, столовая, кухня, зимний сад. На втором этаже запроектировано пять спален с ванными и гардеробными. Здесь же будет тренажерный зал. Еще две спальни — в мансарде. Помимо основного здания на участке будет дом для персонала, гараж на пять автомобилей и беседка с фонтаном.

По точному местоположению участка «Проект» выяснил, что этот дворец принадлежит Роману Золотову — сыну главы Росгвардии. На это указывают сведения из Росреестра, уточняет издание.

Расследование о «дворце Путина» на побережье Черного моря под Геленджиком команда Алексея Навального выпустила 19 января. В фильме говорится, что дворец принадлежит окружению президента России. Площадь резиденции составляет 17,7 тыс. квадратных метров, а территория всего участка — 68 гектаров. Общая стоимость строительства оценивается примерно в 100 млрд рублей. Утверждается, что строительство комплекса финансировали компании, которые связаны с друзьями Владимира Путина, в том числе государственные «Роснефть» и «Транснефть».

На данный момент расследование Навального о дворце набрало свыше 90 млн просмотров.

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