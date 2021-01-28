ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Столичная «Смена» помнит!»: минчане вышли на акцию солидарности

28.01.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Столичная «Смена» помнит!»: минчане вышли на акцию солидарности

  • 28.01.2021, 9:54
«Столичная «Смена» помнит!»: минчане вышли на акцию солидарности

Наша победа близко, а вслед за ней придет и правосудие.

Жители минского микрорайона «Смена» на акцию солидарности и зачитали эмоциональное обращение:

«Роман Бондаренко был убит! Мы знаем, кто это сделал! Мы знаем, как эта система воспитала и защищает убийц. Мы не боимся, нас большинство. И знайте - все ответят по закону, по конституции, по совести!

Приговор вы все получите, и очень скоро. Наша победа близко, а правосудие еще ближе!

Столичная «Смена» помнит!

Не забудем! Не простим!»

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наша победа близко, а вслед за ней придет и правосудие.
 
Новости дня
Новости разные
 
ОМОН решит кадровый вопрос: из-за 23.34 иностранные специалисты не могут вернуться в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by