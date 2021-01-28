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Политолог: Высока вероятность отстранения Лукашенко уже в этом году

28.01.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог: Высока вероятность отстранения Лукашенко уже в этом году

  • 28.01.2021, 9:47
Политолог: Высока вероятность отстранения Лукашенко уже в этом году
фото: Tut.By

Закат эпохи диктатора продолжается.

У президента Лукашенко нет перспектив для сохранения реальной власти. Об этом политолог Дмитрий Болкунец заявил в интервью изданию ukraina.ru.

— Каков ваш прогноз относительно политического будущего Белоруссии на ближайший год?

— Закат эпохи Лукашенко продолжается, никаких перспектив для сохранения серьезной власти он не имеет. Единственное, что он может делать, — это преследование оппонентов, тюрьмы и физическая ликвидация. Никаких перспектив для нормализации отношений с Западом он не имеет, может быть, Китай ему подбросит какие-то ресурсы. Россия вряд ли будет поддерживать финансово, вероятно, какие-то небольшие ресурсы будет давать, но не более того.

Для него все может закончиться очень быстро, а может затянуться по времени. Но очевидно, что этот человек уйдет в историю как диктатор, который уничтожает государство и пытается развязать в стране гражданскую войну.

— Насколько вероятно отстранение Лукашенко от власти в этом году?

— Высокая вероятность.

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