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Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США

28.01.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США

  • 28.01.2021, 9:41
Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США
Джо Байден

Глава Белого дома распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.

Президент США Джо Байден издал указ о приостановке разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства.

Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.

Текст указа обнародован на официальном сайте Белого дома.

Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте — и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.

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Глава Белого дома распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
 
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