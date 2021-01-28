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Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США
Источник материала: Хартия'97
Байден приостановил разработку нефтяных и газовых месторождений в США
Глава Белого дома распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
Президент США Джо Байден издал указ о приостановке разработки нефтяных и газовых месторождений, находящихся в собственности государства.
Он также распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
Текст указа обнародован на официальном
Согласно документу, министр природных ресурсов должен приостановить новые договоры аренды нефте — и газодобывающих участков на государственных землях и в морских водах до завершения всестороннего обзора и пересмотра федеральной практики выдачи разрешений и лизинга.
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Глава Белого дома распорядился увеличить усилия по производству возобновляемой энергии.
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