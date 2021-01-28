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Единственное сохранившееся в Витебске аутентичное здание синагоги могут продать за одну базовую величину

28.01.2021 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единственное сохранившееся в Витебске аутентичное здание синагоги могут продать за одну базовую величину. Оно находится рядом с домом Марка Шагала, там молилась семья художника.

В Витебске продают синагогу, в которой молилась семья Шагала.
Оно находится рядом с домом Марка Шагала, там молилась семья художника.


Остатки здания Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Яндекс.Панорамы

Конечно зданием эти руины назвать можно только в ретроспективе. Од Большой Любавичской синагоги на данный момент уцелели только стены, которые постепенно разваливаются.

Эти руины включены в подготовленный комитетом «Витебскоблимущество» совместно с управлением культуры Витебского облисполкома список исторических зданий, которые могут быть проданы за одну базовую величину или же переданы в собственность инвестора безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта.

Кирпичная синагога на Большой Ильинской улице (теперь — Революционная) в Витебске была построена хасидами любавичского течения либо в конце XIX, либо в начале XX веков, однозначного мнения исследователей нет.


Здание бывшей синагоги в межвоенный период использовалось под дворец культуры. Вырезка из газеты «Віцебскі пролетарый» / evitebsk.com

После революции в 1917 году и прихода к власти большевиков, которые активно начали насаждать атеизм. Большая Любавичская синагога в Витебске, как и другие, была закрыта.

До Второй мировой войны в здании сначала разместился аэроклуб, а затем дом культуры деревообработчиков. После войны в бывшей синагоге устроили аптечный склад, а потом здание вовсе забросили, и оно постепенно ветшало и разваливалось.

Проекты по восстановлению синагоги возникали не раз, однако они так и не были реализованы. Возможно немалую роль сыграло и то, что общины хасидов в Витебске нет.

В конце концов витебские евреи предпочли построить новое здание синагоги на улице Грибоедова, чем заниматься сложным восстановлением развалин здания, принадлежавшего когда-то особому течению иудаизма.

В 2019 году волонтеры убрали из руин синагоги огромное количество мусора, который там копился несколько десятилетий. Они же установили там информационную табличку.

Всего в перечень неиспользуемых объектов недвижимости на территории Витебской области, включенных в государственный список историко-культурного наследия, внесено 17 объектов, среди которых графский до почтовая станция, несколько монастырских зданий, а в основном — помещичьи усадьбы. Здания в основной массе построены в XVIII-XIX веках.
 
Теги: Витебск
 
 
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Единственное сохранившееся в Витебске аутентичное здание синагоги могут продать за одну базовую величину. Оно находится рядом с домом Марка Шагала, там молилась...
 
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