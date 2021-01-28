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"Реал" продлит контракт с Модричем

28.01.2021 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мадридский "Реал" продлит контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо, передает "Чемпионат".



По данным источника, стороны уже пришли к соглашению по всем пунктам. В ближайшее время ожидается подписание нового контракта. Действующий договор 35-летнего игрока истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что контракт с полузащитником будет продлен до 30 июня 2022-го.

"Есть такие игроки, как Модрич, которые делают этот вид спорта лучше. Для нас это роскошь - иметь в составе такого футболиста. Он многое дал нам, дает и будет продолжать это делать", - сказал ранее директор "Реала" по внешним связям Эмилио Бутрагеньо.

Модрич перешел в "королевский клуб" из "Тоттенхэм Хотспур" в 2012 году. По итогам 2018-го хорватский полузащитник стал обладателем "Золотого мяча". В нынешнем сезоне Лука принял участие в 18 матчах Ла Лиги и забил три гола.
 
 
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Мадридский "Реал" продлит контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо, передает "Чемпионат".
 
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