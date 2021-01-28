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На позитивной ноте: бывший узник концлагеря очаровал Кейт Миддлтон
28.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова проявила себя с лучшей стороны: 27 января герцогиня почтила День памяти жертв Холокоста тяжелой, но весьма трогательной беседой с участниками событий того времени.
В 2017 году герцоги Кембриджские приехали с официальным визитом в Польшу и посетили бывший нацистский лагерь Штуттгоф. Во время эмоционального путешествия пара познакомилась с бывшими заключенными Зигги Шиппером и Манфредом Голдбергом. В честь Дня памяти герцогиня решила позвонить старым знакомым по Zoom.
И хотя повод для онлайн-встречи был достаточно тяжелым, беседа собеседников вышла позитивной: Зигги Шиппер даже пофлиртовал с Миддлтон.
"Я так счастлив увидеть вас! Ваш муж мне не нужен. Все, что мне нужно сегодня, - это вы", - сказал ей Шиммер, очаровательный комплимент рассмешил герцогиню.
И если во время первой встречи с мужчинами герцогиня продемонстрировала образцовый наряд в цветочек, то на этот раз ее гардероб оказался более сдержанным, но все же трендовым. Миддлтон провела видеозвонок в минималистичном топе в рубчик серого оттенка из новой коллекции Alexander McQueen.
Напомним, что недавно
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Недавно герцогиня Кембриджская почтила память жертв Холокоста: эмоциональная беседа с двумя участниками ужасающих событий состоялась по видеозвонку.
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