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На позитивной ноте: бывший узник концлагеря очаровал Кейт Миддлтон

28.01.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон снова проявила себя с лучшей стороны: 27 января герцогиня почтила День памяти жертв Холокоста тяжелой, но весьма трогательной беседой с участниками событий того времени.

В 2017 году герцоги Кембриджские приехали с официальным визитом в Польшу и посетили бывший нацистский лагерь Штуттгоф. Во время эмоционального путешествия пара познакомилась с бывшими заключенными Зигги Шиппером и Манфредом Голдбергом. В честь Дня памяти герцогиня решила позвонить старым знакомым по Zoom.

И хотя повод для онлайн-встречи был достаточно тяжелым, беседа собеседников вышла позитивной: Зигги Шиппер даже пофлиртовал с Миддлтон.

"Я так счастлив увидеть вас! Ваш муж мне не нужен. Все, что мне нужно сегодня, - это вы", - сказал ей Шиммер, очаровательный комплимент рассмешил герцогиню.

И если во время первой встречи с мужчинами герцогиня продемонстрировала образцовый наряд в цветочек, то на этот раз ее гардероб оказался более сдержанным, но все же трендовым. Миддлтон провела видеозвонок в минималистичном топе в рубчик серого оттенка из новой коллекции Alexander McQueen. 

Напомним, что недавно внесезонное платье герцогини в клетку тартан произвело модный фурор в сети.

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Недавно герцогиня Кембриджская почтила память жертв Холокоста: эмоциональная беседа с двумя участниками ужасающих событий состоялась по видеозвонку.
 
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