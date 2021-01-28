Версия: кому принадлежит дворец в Геленджике

Источник материала: Салiдарнасць

Эпопея вокруг царских хоромов, о которых рассказано в расследовании Алексея Навального , продолжается.





Как известно, Владимир Путин отрицает, что это его палаццо. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что дворец принадлежит предпринимателям, имена которых Дмитрий Песков не может разглашать, потому что сие «некорректно» (о, эта легендарная деликатность Кремля!).

За 10 дней никто так и не взял на себя ответственность за роскошные палаты в Геленджике. Но у «Салідарнасці» есть идеальные кандидатуры на эту роль.





Судите сами: Петров и Боширов уже известны как предприниматели. Кроме того, им принадлежит мем «Давайте не будем лезть в частную жизнь», идеально подходящий не только для объяснения визита в Солсбери, но и происхождения замка в Геленджике. Наконец, эта парочка уже засветилась по полной программе: им семь бед – один ответ.

Так что, пора организовывать вторую часть знаменитого интервью ))