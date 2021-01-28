|
На МКАД пьяная женщина за рулем Chevrolet подбила Ford на обочине и съехала в кювет (видео)
Источник материала: Onliner
МКАД, по внешнему кольцу со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова движется автомобиль Chevrolet. За рулем женщина 1988 года рождения. Она пьяна.
Обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.
— По предварительной информации, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, водитель выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на припаркованный автомобиль Ford, после чего продолжила движение и съехала в кювет, — рассказали в Госавтоинспекции.
В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,52 промилле.
В ГАИ напомнили, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).
К слову, за 12 месяцев 2020 года на территории столицы в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения зарегистрировано 16 ДТП, в которых два человека погибли, 21 получил травмы различной степени тяжести.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МКАД, по внешнему кольцу со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова движется автомобиль Chevrolet. За рулем женщина 1988 года рождения. Она пьяна.Читать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)