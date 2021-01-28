На МКАД пьяная женщина за рулем Chevrolet подбила Ford на обочине и съехала в кювет (видео)

Источник материала: Onliner

МКАД, по внешнему кольцу со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Громова движется автомобиль Chevrolet. За рулем женщина 1988 года рождения. Она пьяна.

Обстоятельства ДТП сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.

— По предварительной информации, двигаясь по внешнему кольцу МКАД, водитель выехала за пределы проезжей части, совершила наезд на припаркованный автомобиль Ford, после чего продолжила движение и съехала в кювет, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,52 промилле.

В ГАИ напомнили, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

К слову, за 12 месяцев 2020 года на территории столицы в результате управления транспортным средством в состоянии опьянения зарегистрировано 16 ДТП, в которых два человека погибли, 21 получил травмы различной степени тяжести.

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