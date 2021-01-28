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Apple Watch помогли спасти упавшего в реку велосипедиста
Источник материала: Onliner
Умные часы Apple помогли британскому велосипедисту вызвать экстренные службы, когда тот упал в реку с быстрым течением. Подробности происшествия
Мужчина, чье имя не раскрывается, упал с велосипеда в реку Уай — одну из самых длинных (215 километров) в Великобритании. Течение унесло велосипедиста примерно на полтора километра от места, где он попал в воду. Мужчине удалось ухватиться за ветку. На руке у него были Apple Watch, и велосипедист через часы набрал номер службы спасения. Те выдвинулись на поиски. В определении места происшествия помогли прохожие, которые тоже позвонили спасателям, увидев держащегося за корягу человека посреди реки.
Спасатели нашли мужчину за двадцать минут и вытащили его на берег. Командир спасательной части Шон Бейли отметил, что со столь сильным течением сложно справиться даже опытным пловцам.
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Умные часы Apple помогли британскому велосипедисту вызвать экстренные службы, когда тот упал в реку с быстрым течением. Подробности происшествия сообщило издание...
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