Apple Watch помогли спасти упавшего в реку велосипедиста

Источник материала: Onliner

Умные часы Apple помогли британскому велосипедисту вызвать экстренные службы, когда тот упал в реку с быстрым течением. Подробности происшествия сообщило издание BBC.

Мужчина, чье имя не раскрывается, упал с велосипеда в реку Уай — одну из самых длинных (215 километров) в Великобритании. Течение унесло велосипедиста примерно на полтора километра от места, где он попал в воду. Мужчине удалось ухватиться за ветку. На руке у него были Apple Watch, и велосипедист через часы набрал номер службы спасения. Те выдвинулись на поиски. В определении места происшествия помогли прохожие, которые тоже позвонили спасателям, увидев держащегося за корягу человека посреди реки.

Спасатели нашли мужчину за двадцать минут и вытащили его на берег. Командир спасательной части Шон Бейли отметил, что со столь сильным течением сложно справиться даже опытным пловцам.