ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Минском водитель автобуса сбил девушку на переходе (видео)

28.01.2021 10:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня около 7:40 в деревне Богатырево, сообщили в МВД. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетняя с полученными травмами доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства происшествия. Установлено, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП случилось сегодня около 7:40 в деревне Богатырево, сообщили в МВД. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
НАТО включило Россию, Китай и терроризм в число основных вызовов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by