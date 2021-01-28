Под Минском водитель автобуса сбил девушку на переходе (видео)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня около 7:40 в деревне Богатырево, сообщили в МВД. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия несовершеннолетняя с полученными травмами доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства происшествия. Установлено, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.