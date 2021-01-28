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Под Минском водитель автобуса сбил девушку на переходе (видео)
Источник материала: Onliner
ДТП случилось сегодня около 7:40 в деревне Богатырево, сообщили в МВД. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате происшествия несовершеннолетняя с полученными травмами доставлена в больницу.
На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются обстоятельства происшествия. Установлено, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.
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ДТП случилось сегодня около 7:40 в деревне Богатырево, сообщили в МВД. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса сбил 17-летнюю девушку, которая...
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