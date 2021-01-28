В многоэтажке прорвало батареи. Вот как выглядит подъезд неделю спустя

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе в доме №39 по улице Ковзана в Бобруйске прорвало батареи. Жильцы сообщали , что подъезд и квартиры были затоплены. Как рассказал читатель издания «Бобруйск Online», после случившегося краска на стенах вздулась, а от влажности начали крошиться под ногами ступеньки. Вот как его подъезд выглядит сегодня.

— Проводка и выключатели света на первом этаже залиты водой. После обращения в ЖЭУ №4 пришел электрик, который сказал, что проводка в полном порядке, просто нужно поставить крышку, которая ее закроет. На следующий день появилась крышка от крема Oriflame. После замены батареи на 1-м и 2-м этажах снова потекли, — рассказал житель. На снимки он нанес объявление о Всебелорусском народном собрании, намекая на существующую проблему.













Onliner обратился в ЖЭУ №4 Бобруйска, обслуживающий пострадавшую многоэтажку. Главный инженер Елена Алехина ответила, что сейчас в подъездах ведутся работы по штукатурке и окраске стен. С электрикой, по ее словам, там все в полном порядке.