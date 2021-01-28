В Сети раскрыли новые подробности про Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о скором анонсе новых смартфонов Redmi от компании Xiaomi серии Note 10. Теперь в Сети появилась более подробная информация, касающаяся объема памяти и цветов корпусов, в которых выйдет гаджеты.





По сведениям заслуживающего доверия сетевого информатора Ishan Agarwal, устройства — Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro — представят в Индии в феврале.

Обычный Redmi Note 10 появится в вариантах с 4/64 и 6/64 ГБ памяти. Цвета корпуса — белый, зеленый и серый. Старший Redmi Note 10 Pro будет доступен в модификациях с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти. Аппарат якобы поступит в продажу в бронзовом, синем и сером исполнениях.

Также известно: старший Note 10 Pro оборудуют экраном с IPS-матрицей, поддерживающей частоту обновления в 120 Гц. Процессором, вероятно, станет Qualcomm Snapdragon 732G. Операционная система — Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость встроенной батареи составит 5050 мАч, в активе окажется и технология быстрой проводной подзарядки.