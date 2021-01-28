ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сети раскрыли новые подробности про Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro

28.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о скором анонсе новых смартфонов Redmi от компании Xiaomi серии Note 10. Теперь в Сети появилась более подробная информация, касающаяся объема памяти и цветов корпусов, в которых выйдет гаджеты.


По сведениям заслуживающего доверия сетевого информатора Ishan Agarwal, устройства — Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro — представят в Индии в феврале.

Обычный Redmi Note 10 появится в вариантах с 4/64 и 6/64 ГБ памяти. Цвета корпуса — белый, зеленый и серый. Старший Redmi Note 10 Pro будет доступен в модификациях с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти. Аппарат якобы поступит в продажу в бронзовом, синем и сером исполнениях.

Также известно: старший Note 10 Pro оборудуют экраном с IPS-матрицей, поддерживающей частоту обновления в 120 Гц. Процессором, вероятно, станет Qualcomm Snapdragon 732G. Операционная система — Android 11 с оболочкой MIUI 12. Емкость встроенной батареи составит 5050 мАч, в активе окажется и технология быстрой проводной подзарядки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сведениям заслуживающего доверия сетевого информатора Ishan Agarwal, устройства - Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro - представят в Индии в феврале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар заметно подорожал на старте торгов 28 января. Обменники отреагировали повышением курсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by