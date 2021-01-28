Hyundai представила робота для работы в автомобильном шоу-руме

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai представила робота DAL-e, который сможет обслуживать посетителей дилерских автосалонов в условиях пандемии и использоваться в других областях в будущем.





DAL-e представляет собой гуманоидного робота с габаритными размерами 1160×600×600 мм и массой 80 кг, работающего под управлением алгоритмов искусственного интеллекта. Он умеет распознавать речь и лица, а также автоматически передвигаться по всему пространству салона благодаря четырем всенаправленным колесам.





По словам разработчиков, DAL-e способен самостоятельно вести связный диалог с посетителями, предоставляя информацию о продуктах и услугах, а также отвечать на голосовые команды и действия на сенсорном экране. Робот обладает «доброжелательной мимикой», а если посетитель заходит в шоу-рум без маски, то робот зафиксирует нарушение и посоветует ее надеть.









Hyundai уже приступила к пилотной эксплуатации робота в одном из автосалонов на юге Сеула. Ожидается, что после завершения тестов DAL-e будет использоваться в дилерских салонах Hyundai и Kia, а также в различных областях, где требуется ежедневное регулярное взаимодействие с клиентами, предпочитающих в свете пандемии не контактировать с сотрудниками фирм.