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В Молодечненском районе фура насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами большегруза вблизи деревни Красное Молодечненского района, сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла 27 января, около 21.10, на 62-м километре трассы Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Установлено, что 38-летний водитель фуры MAN ехал со стороны столицы и сбил 36-летнего пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения авто.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария произошла 27 января, около 21.10, на 62-м километре трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь.
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