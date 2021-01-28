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В Молодечненском районе фура насмерть сбила мужчину

28.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза вблизи деревни Красное Молодечненского района, сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 27 января, около 21.10, на 62-м километре трассы Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Установлено, что 38-летний водитель фуры MAN ехал со стороны столицы и сбил 36-летнего пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 27 января, около 21.10, на 62-м километре трассы Р28 Минск - Молодечно - Нарочь.
 
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