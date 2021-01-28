В Молодечненском районе фура насмерть сбила мужчину

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза вблизи деревни Красное Молодечненского района, сообщили в пресс-службе МВД.





Авария произошла 27 января, около 21.10, на 62-м километре трассы Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Установлено, что 38-летний водитель фуры MAN ехал со стороны столицы и сбил 36-летнего пешехода, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека).