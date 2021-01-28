Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Об этом актриса сообщила изданию Daily Mail, передает lenta.ru.





Как рассказала 53-летняя Андерсон, с будущим мужем она познакомилась в начале 2020 года. С того момента они постоянно проводили время вместе и полюбили друг друга, находясь в самоизоляции.

Приватная свадьба состоялась в канун Рождества на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер, Канада. Новобрачные отказались от пышного празднования в пользу скромной церемонии без участия шафера, подружек невесты, друзей и гостей. «Я именно там, где мне нужно быть, — в объятиях человека, который меня искренне любит», — сказала Памела Андерсон.

С 1995 по 1998 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. С 2006 по 2007 год мужем Андерсон был рок-музыкант Кид Рок. Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года СМИ писали, что Андерсон сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. Однако уже 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, а несколько дней спустя было сообщено, что они не были женаты официально.