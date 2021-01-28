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В этом году в Гродно капитального ремонта дождутся почти 80 домов. Кому повезло?

28.01.2021 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году капитальный ремонт в Гродно ждет почти 80 домов. Одни дома отремонтируют полностью, другие — частично, в третьих капремонт только начнут, а закончат уже в следующем году, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Всего в этом году на капремонт жилищного фонда в городе собираются потратить 23,2 млн рублей, из них чуть более 12 млн — бюджетные средства, около 11,2 млн — отчисления горожан.

Дома, которые отремонтируют в этом году:

БЛК, 28, 3

Капитальный ремонт жилого дома

пл. Декабристов, 1, 1а

Капитальный ремонт с модернизацией фасадов
жилого дома

пер. Реймонта, 5

 Капитальный ремонт жилого дома

пр. Космонавтов, 41

 Капитальный ремонт инженерных
сетей жилого дома

пр. Янки Купалы, 72/1, 80/1

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Академическая, 20

 Капитальный ремонт кровли и фасадов дома

ул. Ботанической, 9

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Брикеля 21/1

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Ватутина, 11

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Гагарина, 19

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Гродненская, 11

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Дзержинского, 12, 149

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Калиновского, 3а, 59

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Карбышева, 24а

 Капитальный ремонт кровли и фасадов

ул. Курчатова, 34/1

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Лизы Чайкиной, 14

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Максима Горького, 22, 50

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Максима Горького, 71

 Капитальный ремонт с модернизацией
фасадов и кровли

ул. Мицкевича, 13а, 16

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Парижской Коммуны, 16

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Поповича, 9, 17, 48

 Капитальный ремонт жилого дома

пер. Пороховой, 3

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Пролетарская, 41, 41а

 Капитальный ремонт жилого дома
и инженерных сетей

ул. Свердлова, 22

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Серафимовича, 47

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Советских Пограничников, 51/2

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Социалистической, 56

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Тавлая, 30

 Капитальный ремонт фасадов и
ремонт входных групп жилого дома

ул. Терешковой, 35

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Фолюш, 15/198

 Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен и ремонт входных групп

ул. Фурсенко, 8б

 Капитальный ремонт жилого дома

Дома, которые только начнут ремонтировать в этом году:

БЛК, 18, 24, 40а

 Капитальный ремонт жилого дома

пер. Южный, 14

 Капитальный ремонт кровли, фасадов и ремонт входных групп жилого дома

пр. Клецкова, 80, 86

 Капитальный ремонт жилого дома

пр. Строителей, 21

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Волкова, 6

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Врублевского, 56

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Гагарина, 27

 Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома

ул. Гагарина, 33

 Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома

ул. Гагарина, 39

 Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома

ул. Лизы Чайкиной, 41

 Капитальный ремонт кровли и фасадов

ул. Максима Горького, 83

 Капитальный ремонт общежития

ул. Поповича, 13

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Реймонта, 23

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Свердлова, 11

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Советских Пограничников, 54

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Тавлая, 44

 Капитальный ремонт жилого дома

ул. Томина, 14/1

 Капитальный ремонт жилого дома

Дома, которые отремонтируют лишь частично:

пр. Строителей, 29а, 29

 Капитальный ремонт инженерных сетей

ул. Врублевского, 56

 Утепление торцевых стен и ремонт
входных групп

ул. Горновых, 7

 Капитальный ремонт кровли и фасадов

ул. Городничанская, 17

 Капитальный ремонт с элементами
модернизации системы вентиляции жилого дома

ул. Дарвина, 16

 Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей жилого дома

ул. Дзержинского, 125

 Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен и ремонт входных групп

ул. Дзержинского, 155

 Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен жилого дома

ул. Домбровского, 29

 Капитальный ремонт балконов жилого дома

ул. Захарова, 28

 Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей жилого дома

ул. Максима Горького, 92

 Капитальный ремонт балконов и лоджий

ул. Поповича, 28

 Капитальный ремонт кровли и утепление
торцевых стен жилого дома

ул. Репина, 9

 Утепление торцевых стен жилого дома

ул. Советских Пограничников, 106а

 Капитальный ремонт кровли и ремонт
входных групп жилого дома

ул. Социалистической, 30

 Капитальный ремонт с элементами
модернизации системы вентиляции жилого дома

ул. Пролетарской, 57

 Капитальный ремонт входной группы

ул. Фолюш, 15/196

 Утепление торцевых стен жилого дома

ул. Фомичева, 10

 Капитальный ремонт кровли и входных групп

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Теги: Гродно
 
 
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В этом году капитальный ремонт в Гродно ждет почти 80 домов. Одни дома отремонтируют полностью, другие - частично, то есть только отдельные конструктивные элементы,...
 
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