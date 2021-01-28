В этом году в Гродно капитального ремонта дождутся почти 80 домов. Кому повезло?

|Дома, которые отремонтируют в этом году:
|
БЛК, 28, 3
|
Капитальный ремонт жилого дома
|
пл. Декабристов, 1, 1а
|
Капитальный ремонт с модернизацией фасадов
жилого дома
|
пер. Реймонта, 5
|Капитальный ремонт жилого дома
|
пр. Космонавтов, 41
|Капитальный ремонт инженерных
сетей жилого дома
|
пр. Янки Купалы, 72/1, 80/1
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Академическая, 20
|Капитальный ремонт кровли и фасадов дома
|
ул. Ботанической, 9
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Брикеля 21/1
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Ватутина, 11
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Гагарина, 19
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Гродненская, 11
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Дзержинского, 12, 149
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Калиновского, 3а, 59
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Карбышева, 24а
|Капитальный ремонт кровли и фасадов
|
ул. Курчатова, 34/1
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Лизы Чайкиной, 14
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Максима Горького, 22, 50
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Максима Горького, 71
|Капитальный ремонт с модернизацией
фасадов и кровли
|
ул. Мицкевича, 13а, 16
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Парижской Коммуны, 16
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Поповича, 9, 17, 48
|Капитальный ремонт жилого дома
|
пер. Пороховой, 3
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Пролетарская, 41, 41а
|Капитальный ремонт жилого дома
и инженерных сетей
|
ул. Свердлова, 22
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Серафимовича, 47
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Советских Пограничников, 51/2
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Социалистической, 56
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Тавлая, 30
|Капитальный ремонт фасадов и
ремонт входных групп жилого дома
|
ул. Терешковой, 35
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Фолюш, 15/198
|Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен и ремонт входных групп
|
ул. Фурсенко, 8б
|Капитальный ремонт жилого дома
|
Дома, которые только начнут ремонтировать в этом году:
|
БЛК, 18, 24, 40а
|Капитальный ремонт жилого дома
|
пер. Южный, 14
|Капитальный ремонт кровли, фасадов и ремонт входных групп жилого дома
|
пр. Клецкова, 80, 86
|Капитальный ремонт жилого дома
|
пр. Строителей, 21
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Волкова, 6
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Врублевского, 56
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Гагарина, 27
|Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома
|
ул. Гагарина, 33
|Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома
|
ул. Гагарина, 39
|Капитальный ремонт с элементами
модернизации жилого дома
|
ул. Лизы Чайкиной, 41
|Капитальный ремонт кровли и фасадов
|
ул. Максима Горького, 83
|Капитальный ремонт общежития
|
ул. Поповича, 13
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Реймонта, 23
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Свердлова, 11
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Советских Пограничников, 54
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Тавлая, 44
|Капитальный ремонт жилого дома
|
ул. Томина, 14/1
|Капитальный ремонт жилого дома
|
Дома, которые отремонтируют лишь частично:
|
пр. Строителей, 29а, 29
|Капитальный ремонт инженерных сетей
|
ул. Врублевского, 56
|Утепление торцевых стен и ремонт
входных групп
|
ул. Горновых, 7
|Капитальный ремонт кровли и фасадов
|
ул. Городничанская, 17
|Капитальный ремонт с элементами
модернизации системы вентиляции жилого дома
|
ул. Дарвина, 16
|Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей жилого дома
|
ул. Дзержинского, 125
|Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен и ремонт входных групп
|
ул. Дзержинского, 155
|Капитальный ремонт кровли, утепление
торцевых стен жилого дома
|
ул. Домбровского, 29
|Капитальный ремонт балконов жилого дома
|
ул. Захарова, 28
|Капитальный ремонт внутридомовых
инженерных сетей жилого дома
|
ул. Максима Горького, 92
|Капитальный ремонт балконов и лоджий
|
ул. Поповича, 28
|Капитальный ремонт кровли и утепление
торцевых стен жилого дома
|
ул. Репина, 9
|Утепление торцевых стен жилого дома
|
ул. Советских Пограничников, 106а
|Капитальный ремонт кровли и ремонт
входных групп жилого дома
|
ул. Социалистической, 30
|Капитальный ремонт с элементами
модернизации системы вентиляции жилого дома
|
ул. Пролетарской, 57
|Капитальный ремонт входной группы
|
ул. Фолюш, 15/196
|Утепление торцевых стен жилого дома
|
ул. Фомичева, 10
|Капитальный ремонт кровли и входных групп