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Лукашенко уволил министра МЧС

28.01.2021 10:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в среду, 27 января, уволил Владимира Ващенко с должности министра по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту», - говорится в сообщении.

Исходя из того, что сообщение об увольнении министра было опубликовано вечером и на следующий день после кадровых перестановок в силовых структурах (назначение главы Совбеза), поводом для увольнения министра могли послужить неудовлетворительные действия ведомства по преодолению последствий накрывшего Беларусь циклона.

 
 
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Лукашенко в среду, 27 января, уволил Владимира Ващенко с должности министра по чрезвычайным ситуациям, сообщила пресс-служба Лукашенко.
 
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